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Son 18 yılda Edirne’de 6 baraj 31 gölet yapıldı

İHA

Son 18 yılda Edirne’de 6 baraj 31 gölet yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Edirne’ye yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor.
Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.
DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.

2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettik
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır” dedi.

Trakya’nın mümbit topraklarını sulamaya açıyoruz
Son 18 yılda Edirne ilinde inşa edilen 50 sulama tesisi ile 473 Bin 510 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür Yıldız, “Böylece Edirne topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 272 milyon 950 bin 370 TL ilave zirai gelir artışı sağladık. Edirne’miz için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 11 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 11 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 349 bin 820 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 202 Milyon 192 bin 960 TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Edirne zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olacaktır” dedi.

Edirne’mize 6 baraj ve 31 gölet kazandırdık
Trakya’nın ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Edirne’de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 213 adet tesis ile 5 Milyar 335 Milyon 672 bin 38 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Edirne’de son 18 yılda 6 baraj ve 31 gölet inşa ettik. Diğer taraftan Edirneli vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Edirne’nin su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz” diye konuştu.

Edirne’ye memba kalitesinde içme suyu
Genel Müdür Yıldız, diğer taraftan İnşaatı tamamlanan 1 adet içme suyu ve 1 adet arıtma tesisi ile toplamda 329 bin kişi için yılda 20,05 milyon metreküp içme suyu temin edildiğini belirtti.
Yıldız, ayrıca; Edirne İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 114 adet taşkın koruma tesisi ile 93 yerleşim yeri ve 23 bin 370 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 3 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ergene nehrine sahip çıktık
Yıldız, “Trakya için hayati öneme sahip Ergene Nehri’nin hayata döndürülmesi için Ergene Havzası’nda son teknolojiye sahip 2 adet ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ve 1 adet kollektör inşa ettik ve hepsini hizmete aldık. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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