Kısıtlamada evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanına ceza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlere alkollü içecek servisi yapan market çalışanı U.Y.´ye 3 bin 150 lira ceza kesildi. Market sahibi hakkında da adli soruşturma başlatıldı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt genelinde hafta içi saat 21.00´den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, denetimde U.Y. adlı sürücünün kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, ön koltuk ile paspasın üzerinde,
3 ayrı siyah poşette 7 şişe içki, 2 paket sigara, 1 paket kuruyemiş ve 1 paket cips bulundu. Polis, U.Y.´nin bir markette çalıştığını ve telefonla verilen siparişleri evlere götürdüğünü belirledi. Poşetlere el koyulurken, U.Y.´ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
Market sahibi hakkında da TAPDK ile ilgili mevzuata aykırı davranmak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararlarına muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-10 13:30:55
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