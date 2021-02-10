Trakya için `kuvvetli fırtına´ uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu akşamdan itibaren Trakya için kuvvetli fırtına beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren Trakya´da güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (7588 km/saat) şeklinde esmesinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-02-10 17:26:52



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