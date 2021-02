Hasta sokak köpeğine üniversite öğrencileri sahip çıktı

Hasta sokak köpeğine üniversite öğrencileri sahip çıktıEDİRNE'de yürüyüş yaptıkları Kent Ormanı'nda biri ölmüş, diğeri de bitkin halde olan yavru sokak köpeklerine üniversite öğrencisi 3 genç kız sahip çıktı. Haber verdikleri yetkililer, hasta köpeği tedaviye alırken, ölü köpek de gömülmek üzere alındı.Edirne'de üniversite öğrencileri Yeşim Köse, Gizem Altın, arkadaşlarıyla Karaağaç Mahallesi'nde yürüyüş yaptıkları sırada Kent Ormanı mevkisinde yavru bir köpeği halsiz ve hareketsiz olarak yattığını görünce yardım etmek yanına gitti. Aç olduğunu düşündükleri köpeğe mama alıp getiren genç kızlar, köpeğin yanında hareketsiz yatan başka bir yavru köpek gördüler. Gençler, köpeğin öldüğünü belirledi. Durumu bildirdikleri polis ekipleri, bölgeye gelerek ölen köpeğe bir aracın çarptığını diğerlerinin kadeşlerinin de başından ayrılmadığını belirledi.Polisin aradığı Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı yetkilileri, kısa sürede olay yerine gelerek, yaralı köpeği tedavisini yapılmak üzere barınağa götürdü. Ölen köpek ise gömülmek üzere bölgeden alındı.'DUYARSIZ KALAMADIK'Üniversiteli hayvanseverlerden Yeşim Köse, yavru köpeği bitkin ve hareketsiz görünce duyarsız kalamadıklarını belirterek, "Biz yol üzerinde yürüyüş yapıyorduk. Hayvanı gördük, duyarsız kalamadık. Bu açıdan çok eksiklik olduğunu düşünüyoruz. Her seferinde bu hayvanlar için yetkilileri arıyoruz. Ama hiç kimse ilgilenmiyor. Gerekli kişiler, işlerini iyi yaparsa çok seviniriz" dedi'ÖLÜ KARDEŞİNİN BAŞINDA BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜK'Yavru köpeğin ölü kardeşinin başından ayrılmayarak günlerce aç kalması nedeniyle bitkin ve hasta olduğunu düşündüğünü söyleyen Gizem Altın, "Biz 3 ev arkadaşıyız, yürüyüş yapmak için çıktığımızda yoldan geçerken bu yavru köpeği gördük, kayıtsız kalamadık. Zaten gördüğümde direk mama almaya gittim, verdim ama yemedi. Hasta olduğu için yemedi. Mama vermeye gittiğimde de köpeğin yanında ölü kardeşini gördük. Büyük ihtimal araba çarptığını düşünüyoruz, kolu kırıktı çünkü. O da yaralı şekilde açlıktan öldüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

Yaralı köpekten detay

Köpeği bulanlardan detay

Köpeği bulan öğrencilerle röportaj

Belediye veteriner ekiplerinin gelişi

Ekiplerin köpeğe yiyecek vermesi

Köpeğin araca bindirilişi

Aracın ayrılışıHaber Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE, (DHA)

Görüntüler, Edirne dosyasındaDHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

2021-02-10 17:39:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.