Hasta sokak köpeğine üniversiteli öğrenciler sahip çıktı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de 3 genç kız, yürüyüş yaptıkları Kent Ormanı'nda bir yavru köpeği, araç çarpması sonucu öldüğü belirlenen kardeşinin başında beklerken, bitkin halde buldu. Ölen yavru köpek gömülürken, kardeşi tedaviye alındı.

Üniversite öğrencisi Yeşim Köse ve Gizem Altın arkadaşlarıyla Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Kent Ormanı'nda yürüyüşe çıktı. 3 arkadaş, yavru bir köpeğin hareketsiz yattığını gördü. Yardım etmek için yavruların yanına giden gençler, aç olduğunu düşündükleri için mama alıp geri geldiler. Yavru köpeğin yanında yatan diğer köpeğin ise ölü olduğunu tespit ettiler. Bunun üzerine gençler, polis ekiplerini arayarak olayı bildirdiler. Polisin olay yerine sevk ettiği Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı yetkilileri, ölü yavru köpeği gömülmesi için ormandan alırken diğerini de tedavisinin yapılacağı hayvan barınağına götürdüler.

'DUYARSIZ KALAMADIK'

Üniversite öğrencisi Yeşim Köse, yavru köpeği bitkin ve hareketsiz görünce duyarsız kalamadıklarını belirterek, "Yürüyüş yapıyorduk. Hayvanı gördük, duyarsız kalamadık. Her seferinde sokakta kötü şartlarda yaşayan hayvanlar için yetkilileri arıyoruz. Çoğu zaman kimseye ulaşamıyoruz"dedi

'ÖLMÜŞ KARDEŞİNİ BEKLEDİ'

Yavru köpeğin, ölü kardeşinin başından ayrılmayarak günlerce aç kalması nedeniyle bitkin ve hasta olduğunun anlaşıldığını söyleyen Gizem Altın ise "Biz 3 ev arkadaşıyız. Orman yolunda yürüyüş yaptığımız sırada önce hasta olan yavru köpeği gördük, kayıtsız kalamadık. Zaten hemen mama almaya gittik. Maması getirdiğimizde yedirmeye çalıştık ancak yiyemedi. Yanında ölü kardeşini gördük. Büyük ihtimal araba çarptığını ve bakımı yapılmadığı için de açlıktan öldüğünü düşünüyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

