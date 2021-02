(ÖZEL) Kadın Judo Milli Takımı, Edirne'de olimpiyatlara hazırlanıyor

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA) - Kadın Judo Milli Takımı, Edirne'de yaptığı çalışmalarla Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek Grand Slam Turnuvası'na hazırlanıyor. Türkiye Judo Federasyonu Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı'na Kosova, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan'ın milli sporcuları da katılıyor.

Türk Kadın Judo Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları kota sayısını artırabilmek için İsrail'in Tel Aviv kentinde 18-20 şubat tarihlerinde düzenlenecek Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, turnuva için çalışmalarını Edirne'de 24 sporcu ile sürdürüyor. Uluslararası Judo Ortak Çalışma Kampı'na Kosova'dan 8, Azerbaycan'dan 7, Gürcistan'dan 7 ve Bulgaristan'dan 4 sporcu da katılıyor.

ERCAN ÇAKIROĞLU: GENÇ VE DİNAMİK BİR EKİBİZ

Olimpik Kadın Judo Milli Takım Başantrenörü Antrenörü Ercan Çakıroğlu, genç ve dinamik bir kadroyla çalıştıklarını belirterek, "Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan ve Gürcistan takımlarıyla, 18-20 Şubat tarihlerinde İsrail'de yapılacak olan 'Grand Slam Turnuvası'nda olimpiyat puan müsabakasına hazırlanıyoruz. Şu anda 2 sporcumuz kota almış durumdalar Tokyo Olimpiyatları'na; 48 kiloda Damla Gülkader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz. Onların form müsabakaları devam etmekte. Aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de genç ve dinamik kadroyla onun da hazırlığında bulunuyoruz. Her şey yolunda giderse seneye olimpiyatların sonunda güzel bir neticeyle bitirmek istiyoruz. En büyük hedefimiz bu" dedi.

Pandemi döneminde ara verdikleri çalışmalara temmuzda yeniden başladıklarını anlatan Çakıroğlu, "Şu anda biz normal seyrimize geri döndük. Sürekli testlerden geçiyoruz. Sağlıklı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bize bir fren olmadı. Tabii bir 4 aylık sürecimiz oldu ama onda da evdeki bireysel ya da dışarıda yaptığımız bireysel programlarla kişisel olarak devam ettik. Uzun zamandır kampta olduğumuz için de sporcularımız hazır durumdalar. Bu arada da gençlerde iki Avrupa Şampiyonası atlattık. Oradan da 2 tane madalya ile döndük. Hırvatistan'da yapılmıştı. Şu anda planladığımız gibi çalışmalarımız gidiyor. Tabii bakanlığımızın, federasyonumuzun bize bu konularda çok yardımı oluyor. Bütçesel olarak her şekilde arkamızdalar" diye konuştu.

DAMLA GÜLKADER ŞENTÜRK: HEDEFİM ALTIN MADALYA

Milli takım sporcusu Damla Gülkader Şentürk ise 48 kiloda Türkiye'yi temsil ettiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Şu an yoğun bir tempoda olimpiyatlara hazırlığımızı sürdürüyoruz. Tabii ilk hedefimiz 2020 içindi ama şu anda ertelendiği için 2021'de olacak inşallah olimpiyatlar. Hazırlıklarımızı çok yoğun bir tempoda sürdürüyoruz. Şu an olimpik kota içerisindeyim. Ama puan müsabakalarımız devam etmekte. Pandemiden dolayı iptal olmazsa son 7 müsabakamız kaldı. Avrupa kupalarında şampiyonluklarım var. Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülüğüm var. Büyükler Dünya Kupası'nda ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Birçok madalyam bulunuyor. Bundan önce Arnavutluk'ta kamptaydık. Orada da olimpiyat şampiyonları ile de çalışma imkanı buluyoruz. Burada da çok başarılı sporcular ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu da bize başarıyı getiriyor. Hedefim olimpiyatlara gidip, orada bayrağımı en iyi şekilde temsil edip ve altın madalya sahibi olmak."

İREM KORKMAZ: KÜÇÜKLÜKTEN BERİ HAYALİM

52 kiloda olimpiyat kotasında bulunan İrem Korkmaz da, "Şu anda olimpiyat kovalıyoruz. Ben de olimpiyat kotasındayım. Önümüzde 7 maç kaldı. 18 Şubat'ta İsrail'de Grand Slam'e katılacağız. Önümüzdeki maçları en iyi şekilde değerlendirerek olimpiyata katılmayı hedefliyoruz ve orada madalya almayı hedefliyoruz. Tokyo'da her sporcunun olduğu gibi benim de hedefim altın madalya. Küçüklükten bu yana hedefim hayalim olimpiyatlarda altın madalya" diye konuştu.

YAŞAR MAMEDOV: TÜRKİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUZ

Azerbaycan Kadın Judo Milli Takım Başantrenörü Yaşar Mamedov, Edirne'de 10 gündür hep birlikte hazırlıkları sürdürdüklerini dile getirerek, "Türkiye Milli Takımı'yla burada olmaktan çok mutluyuz. Bu kampa 5 kız sporcumuzla katıldık. İsrail'de inşallah başarılı olacağız. Türkiye Milli Takımı çok iyi seviyede, gelecekte çok madalya alacağını düşünüyorum. Biz bir millet iki devletiz. Her birimiz birbirimize desteğiz. İsrail'den umut ediyorum ki hem Türkiye hem de Azerbaycan altın madalyalar ile dönecek" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

