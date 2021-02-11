Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil’in Doç. Dr. Fatma Fidan ile ortaklaşa kaleme aldığı eser yayımlandı.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Yeşil ve Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Fidan tarafından kaleme alınan “Kadın Girişimciliği Engeller ve Fırsatlar” adlı kitap Detay Yayıncılık’tan yayımlandı. Doç. Dr. Yeliz Yeşil, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni kitabını takdim etti.



Kitapta 5 başlıkta “Girişimcilik ve kadın” konusu ele alınıyor

Doç. Dr. Yeliz Yeşil, günümüzdeki ekonomik ve sosyal gelişimlerin kadınların çalışma hayatına daha fazla katılmalarına imkan sağladıklarını vurgulayarak kitapta bu konuyu derinlemesine incelediklerini ifade etti. Doç. Dr. Yeliz Yeşil, kitapta farklı başlıklar altında hem girişimciliğin hem de kadın girişimciliğinin geçmişten günümüze değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi olarak girişimciliği, inovasyonu ve özel olarak da kadınların iş dünyasına katılımını çok önemsediklerini ve bu kapsamda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Doç. Dr. Yeliz Yeşil ve Doç. Dr. Fatma Fidan hocalarımın ortaklaşa ele aldıkları bu önemli eser, kadın girişimciliği konusunu her fırsatta destekleyen bizler için oldukça kıymetli. Ayrıca kitabın, bu konuda çalışma yapacak araştırmacılar için de önemli bir kaynak olacağına inanıyorum. Kadın girişimciliği konusunu akademik bir dille ele alındığı bu önemli çalışma için değerli hocalarımı tebrik eder, başarılı çalışmalar dilerim” dedi.

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