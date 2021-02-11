Edirne’de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulaması başladı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın aşı olmasının ardından Edirne’de de sağlık çalışanlarına ikinci doz aşı uygulamaları başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne’de de, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ikinci dozu sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne gelen sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını vurulmaya başladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.