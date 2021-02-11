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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim fakültesinde dönem sonu değerlendirme toplantısı

İHA

Eğitim fakültesinde dönem sonu değerlendirme toplantısı

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde akreditasyon süreçleri ve kalite politikası kapsamında uygulanan anketler ile ilgili dönem sonu değerlendirme toplantısı yapıldı.
Eğitim Fakültesi Anketler ve Mezun İzleme Komisyonu Alt Kurulu, akreditasyon süreçleri ve kalite politikası kapsamında uygulanan anketler ile ilgili dönem sonu değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Eğitim Fakültesi Dekanlık binasındaki Şehit Nefise Çetin Özsoy Konferans Salonunda yapılan toplantıda, bahar döneminde uygulanacak anketler ve mezun bilgi sistemi geliştirmek amacıyla yapılacak işler ile ilgili bir yol haritası belirlendi.
Toplantıda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, anketlerin ve mezun bilgilerinin akreditasyon süreçleri ve kalite politikasında paydaşların görüşünü alma bakımından önemini vurguladı. Alt Kurul Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Özkan ise uzaktan eğitim sürecinde, Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen uzaktan eğitim anketlerinin istatiksel verilerini ve görsel tablolarını paylaşarak analiz sunumu yaptı.

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