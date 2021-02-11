Saros Körfezi´nde fırtına sonrası kıyıya ölü caretta caretta vurdu

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Saros Körfezi sınırındaki Mecidiye köyü sahilinde kıyıya ölü deniz kaplumbağası `caretta caretta´ vurdu.

Saros Körfezi´ne kıyısı bulunan Keşan´ın Mecidiye köyü sahilinde etkili olan fırtına sonrası sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü deniz kaplumbağası buldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Keşan Belediyesi yetkilileri, ölü deniz kaplumbağasını bulunduğu yerden aldı.

Saros körfezine kıyısı bulunan sahil bölgelerinde zaman zaman şiddetli fırtınaların ardından dalgaların sürükleyerek getirdiği ölü deniz kaplumbağaları bulunduğu bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-02-11 14:05:44



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