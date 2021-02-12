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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne´de çiçekçiler 14 Şubat'a hazır

DHA

Edirne´de çiçekçiler 14 Şubat'a hazır


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçekçiler hazırlıklarını tamamladı. Çiçekçi Murat Yıkılmaz, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak olmalarına sevindiklerini belirterek, 14 Şubat´tan umutlu olduklarını söyledi.
Keşan´da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle stoklarını tamamlayan çiçekçiler, birçok çiçek çeşidiyle vatandaşlara hizmet vermeye hazır. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, çiçek satışı yapan işletmelerin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttu.
`MÜŞTERİLERE, ADANA´DA ÜRETİLEN SAMURAY CİNSİ GÜL SUNACAĞIZ´
Şehrin en işlek merkezlerinden Hastane Caddesi üzerinde 25 yıldır çiçekçilik yapan Murat Yıkılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyerek, "Bu yıl da kırmızı güle rağbet fazla. Günün anlam ve önemini belirten en önemli çiçek tabi ki kırmızı gül. Daha önceki yıllarda ithal güllere ağırlık verirken, bu yıl yerli olan ve Adana´da üretilen 'samuray cinsi' gülü müşterilerimize sunacağız. Bunun dışında kır çiçekleri, kokulu nergisler, şebboy, orkide ve daha birçok değişik çeşidimiz olacak. Bunlarla aranjman çiçekler yapıyoruz. Kalıcı olmasını isteyen müşterilerimiz için de saksıda orkide öneriyoruz" dedi.
`FİYATLAR GEÇEN YILLA AYNI´
Fiyatların geçen yılla aynı olduğunu ifade eden Yıkılmaz, "Fiyatlarda hiçbir değişiklik yok. Birçok şeye zam gelmişken, çiçek sektöründe fiyatlar aynı. Geçen yıl, 15 liraya sattığımız gülü, yine 15 liraya satıyoruz. 150 liraya sattığımız çift dallı orkideyi, bu yıl yine aynı fiyattan veriyoruz. Fiyatlar oldukça makul" diye konuştu.
`SON GÜNE BIRAKMAYIN´
Murat Yıkılmaz, koronavirüs tedbirleri kapsamında çiçekçilerin hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulmasını sevindirici bulduklarını kaydederek, "Bugün, 20.0024.00 saatleri arasında evlere servis, hafta sonu ise 10.0017.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabileceğiz. Bunun için yetkililere teşekkür ediyoruz. Talep şu an çok fazla yok. Ama biz işimizi, son dakikada yapmayı sevdiğimiz için zannediyorum ki son gün yoğunluk olacaktır. Müşterilerimize tavsiyem; işinizi son güne, son dakikaya bırakmayın. 12 gün önceden siparişinizi verirseniz sizler için daha kaliteli hizmet sunarız" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-12 09:09:28

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