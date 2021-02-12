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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 kuşak gözü gibi baktı, çeyizlik sandığından müzeye geldi

İHA

3 kuşak gözü gibi baktı, çeyizlik sandığından müzeye geldi

Edirne’nin Keşan ilçesinde 130 yıl önce el emeği ile işlenip 3 kuşak boyunca özenle saklanan çeyizlikler Kent Müzesi'ne bağışlandı. Çeyiz sandığından çıktığı gibi müze teslim edilen emanetler, Keşanlılar'ın müzede beğenisine sunulacak.
Keşan Kent Müzesi envanteri, Keşanlıların ilgi ve destekleri ile büyüyor. Keşan'ın tarihini yansıtmak üzere hem tarihi, hem de hatıra değeri taşıyan eşyalar, Kent Müzesi'nde toplanmaya devam ediyor. Son gelen bağışlar içinde ise, yaklaşık 130 yıldır sandığından hiç çıkmamış ve 3 kuşağın çeyizliklerine girmiş eşyalar dikkat çekiyor.
Anneannesi ve babaannesinden annesine, sonra da kendisine miras kalan çeyizlik eşyaları yıllarca özenle saklayan Hatice Akbulut Kent Müzesine bağışladı. Yaklaşık 130 yıllık çeyizlik el oyması yemeni, içlik, yağlık ve mendil, ile 120 yıllık "kedibastı" kadife kumaşından yapılmış montu bağışçıdan teslim alan Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, manevi değerleri oldukça yüksek olan emanetlerin müzede olmasından dolayı oldukça mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.
Müze envanterine kazandırılan çeyizliklerin, 3 kuşak boyunca çeyiz sandığında neredeyse hiç açılmadan saklandığını belirten Avcı, "Müzemize getirilen bu çeyizlikler çeyiz sandığında saklanmış eşyalar. 130 yıllık içlik, yağlık, el oyası ile yapılan yemeniler, gecelik ve dokuma bezler var. Ayrıca 120 yıllık kedibastı denilen kadife kumaştan yapılmış ve bağışçımızın babaannesinden kalan bir manto var. Eşyaların tamamı, anneannesi ve babaannesinden annesine kalan malzemeler. Hiçbirinin kullanılmadığı, üzerlerindeki sandık lekelerinden belli oluyor. Eşyaların hepsi çeyiz sandığından çıktığı gibi müzeye gelmiş. Bağışçımızın bu malzemeleri bize emanet etmesinden dolayı ayrıca bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

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