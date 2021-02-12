Edirne Valiliği öncülüğünde, Edirne’nin Enez ve Keşan ilçelerinde 2020 yılının Kasım ayında başlatılan ‘Leylekler Yuvasız Kalmasın’ projesi devam ediyor.

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde başlatılan çalışmayla birlikte projenin ikinci aşamasına geçildi.

Leylekler Yuvasız Kalmasın projesinin ikinci aşamasına, Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde, Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ve Sultaniçe köyü Muhtarı Erhan Arı’nın katılımıyla başlandı.

Edirne Valiliği öncülüğünde ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan “Leylekler Yuvasız Kalmasın” projesi ile 232 kuş türüne ve yaklaşık 50 bin kuşa ev sahipliği yapan Gala Gölü Milli Parkı’nın da bulunduğu, karada ve denizde birçok güzelliği içinde barındıran Saros bölgesinde yer alan elektrik direklerine 2020 yılı Kasım ayında 10 adet leylek yuvası TREDAŞ ekiplerince monte edilmişti.

Leyleklerin gelişigüzel yuva yapması nedeniyle elektrik akımına kapılmalarının engellenmesi, elektrik hatlarında oluşan arızaların giderilmesi ve ekiplerin herhangi bir arızada daha verimli çalışması için projenin devam etmesine karar verilerek, Saros Bölgesinin Enez ilçesinin köylerine 34 adet, Keşan ilçesinin köylerine 14 adet ve il merkezine yakın ve biyolojik çeşitlilik bakımından zengin Gölbaba sulak alanının da bulunduğu Değirmenyeni köyüne 4 adet olmak üzere 52 adet leylek yuvası daha TREDAŞ ekiplerinin yardımıyla elektrik direklerine monte edilmesi sonucu toplamda 62 adet yuva yapıldığı öğrenildi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, “Projemizin adı Leylekler Yuvasız Kalmasın’dı, biz buna bugün 'elektrik telleri can almasın'ı da ekledik. Çünkü hepimizin bildiği gibi elektrik tellerine yuva yapmak isteyen birçok leylek ölüyor maalesef. Bizim kültürümüzde leyleklerin çok önemli bir yeri var. Aslında sadece bizim kültürümüzde değil, Norveç, Danimarka gibi ülkelerde de benzer durumlar var. Leylek, aynı zamanda masallara konu olmuş bir hayvan. Öyle bir milletiz ki, sadece kendi ırkına ya da toplumuna değil, Allah’ın yaratmış olduğu tüm canlılara değer veren bir milletiz. Hem dini hem de milli kültürümüzden gelen böyle bir özelliğimiz var. Biz karıncayı bile besleyen bir milletiz. Projemizin tekrardan bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Engin Öztürk ise “Baharın gelmesiyle leyleklerin, kışı geçirdikleri Afrika'nın çeşitli bölgelerinden Türkiye'ye dönmelerine ve Nisan ayında sayılarının artarak konaklama ve üremeleri için gerekli olan leylek yuvaları direklere monte edilmiştir. Ecdadımızın hayvan sevgisini gelecek kuşaklara aktardığımız projemizi tamamlayarak, 'Leylekler Edirne’de yuvasız kalmadı' diye konuştu.

Sultaniçe Muhtarı Erhan Arı da, “İnşallah daha çok yerlere yapılır. Bölge halkı olarak projeyi destekliyoruz. Bu projede emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz. Önceden Avrupa’ya gittiğimiz zaman, böyle çalışmaları görüyor ve özeniyorduk. Bizim Leylek Yuvalarımız, onlara göre şimdi daha modern olmuş. Önceden leylekler çok telef oluyordu. Elektrik kaçağı oluyordu, leyleklerimiz ölüyordu. Bizim de bu konuda bir talebimiz oldu. Sayın Valimiz yardımcı oldu. Çok güzel bir proje oldu” diyerek, sözlerini noktaladı.

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