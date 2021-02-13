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Milliler, Paris 2024’ün temellerini Edirne’de atıyor Olimpik Kadın Judo Türk Milli Takımı, hazırlıklarına Edirne’de devam ediyor

İHA

Milliler, Paris 2024’ün temellerini Edirne’de atıyor Olimpik Kadın Judo Türk Milli Takımı, hazırlıklarına Edirne’de devam ediyor

Olimpik Kadın Judo Türk Milli Takımı, İsrail'de düzenlenecek Grand Slam müsabakalarının hazırlıklarına Edirne Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde devam ediyor.
Olimpik Kadın Judo Türk Milli Takımı Baş antrenörü Ercan Çakıroğlu, İsrail'de düzenlenecek Grand Slam müsabakaları için iyi bir hazırlık devresi geçirdiklerini belirterek, "Umarım madalyalarla döneceğiz" dedi.

7 Olimpik Kadın Milli Sporcu ile İsrail’de olacaklar
21 günlük Edirne kampının son haftasında olduklarını söyleyen Olimpik Kadın Judo Milli Takımı Başantrenörü Ercan Çakıroğlu, Grand Slam müsabakaları için 15 Şubat'ta İsrail'e gideceklerini belirtti. Müsabakalara iyi hazırlandıklarını aktaran Çakıroğlu, organizasyonda 7 milli sporcunun mücadele edeceğini söyledi.
Çakıroğlu, bu yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi 4 Grand Slam ile Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceklerini vurguladı.

"Paris 2024’ün hazırlıklarına da bu kampla başlamış olduk"
Çakıroğlu, "Önümüzdeki 6 organizasyonu bitirdikten sonra 48 kiloda Gül Kader Şentürk ve 52 kiloda İrem Korkmaz ile Tokyo'ya katılacağız. Ayrıca yeni bir ekibiz. 12 sporcumuzu 17 yaş takımından milli takıma çağırdık. Daha önceki 12 sporcumuzla birlikte 24 sporcuyla buradayız. Paris 2024'ün hazırlıklarının startını da bu kampla birlikte vermiş olduk. Umarım onları da yavaş yavaş maçlara hazırlayıp bazılarını tecrübe edinsin diye maçlara götürüp daha sonra da madalyaları hedefleyeceğiz" dedi.

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