Edirne'de beklenen 'kar' başladı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de beklenen kar, havanın kararmasıyla birlikte başladı. Tipi şeklinde yağan karla yüksek yerler beyaza büründü.

Trakya bölgesinde beklenen kar yağışı havanın kararmasıyla birlikte Edirne'de etkili olmaya başladı. Meteoroloji´nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ile kentin yüksek yerleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 dereceye düşmesiyle karayolları ve belediye ekipleri de çalışmalara başladı. Karayolları ekipleri özelikle Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yollarda kar kürüme araçlarıyla hazır beklerken, belediye ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışması başlattı. Meteoroloji genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının kıyı kesimlerde 5 ila 15, iç kesimlerde 1520, yüksek yerlerde ise 2030 santimetre olacağının tahmin edildiğini açıkladı. Yetkililer, kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-02-13 22:02:10



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