Edirne'de beklenen 'kar' başladı (3)

YUNANİSTAN, KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYOR
Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü´nce, Edirne´deki İpsala Sınır Kapısı´ndan geçmek isteyen TIR´ların Yunanistan´a girişine kar nedeniyle Kipi Gümrük İdaresi´nce izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı´ndan geçmek isteyen TIR araçlarının Yunanistan´a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir. Hava koşullarının normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı´nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı´nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2021-02-14 01:11:20
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