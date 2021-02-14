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Trakya'da kar etkisini sürdürüyor

DHA

Trakya'da kar etkisini sürdürüyor


EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,(DHA)-TRAKYA'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığı sıfırın altına düşerken, kar kalındığı yüksek kesimlerde 15 santimetreye ulaştı. Bölgede kartpostallık görüntüler oluştu. Trakya, Meteoroloji´nin bildirdiği Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisine girdi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde tipi şeklinde artarak devam ederken, hava sıcaklığı düşmeye başladı. Edirne'de eksi 5, Tekirdağ'da eksi 2, Kırklareli'de eksi 4 dereceye kadar sıcaklıklar düştü. Kar kalınlığı Edirne kent merkezinde 10 santimetre, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde 7, Tekirdağ'da ise 15 santimetreyi buldu. Tekirdağ´ın Saray ve Malkara ilçelerinde kar kalınlığı 15, Çorlu´da 10 santimetre olarak ölçüldü. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kalan Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise kar kalınlığının 7 santimemetreye ulaştığı gözlendi.
Tarihi camiiler ile köprü, yollar ile ormanların beyaza bürünmesinden dolayı bölgede kartpostallık görüntüler oluştu.
EKİPLER YOL ÇALIŞMASI YAPIYOR
Bölgenin yüksek kesimlerinde bulunan pek çok yerleşim yerinde ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi ile Uçkmakdere karayolu tedbir nedeniyle ulaşıma kapatılırken; Tekirdağ, Edirne ile Kırklareli´nde karayolları, belediye ve İl Özel İdare ekipleri yol küreme ile tuzlama çalışmalarında bulundu.
Meteoroloji´den bölgede, kar yağışının yarın da etkili olacağı bildirildi.
 DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY Mehmet YİRUNResul ORUÇOĞLU Şafak TAŞOYAR-Murat YAYIN-Şenol AKSOY
2021-02-14 12:07:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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