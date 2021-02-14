

Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) EDİRNE ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, sınır kapılarında çıkış için kuyrukta bekleyen TIR sürücülerine, AFAD tarafından yiyecek ve içecekten oluşan erzak yardımı yapıldı. Toplam 6 ekip, polis ve gönüllülerden oluşan erzak yardımının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi.Meteoroloji'nin günler öncesinden uyardığı Edirne, kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girerken, kentte bulunan 5 sınır kapısında yurtdışına çıkış için sıra bekleyen TIR sürücüleri de unutulmadı. Edirne Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışının altında özellikle yoğun kuyruğun oluştuğu İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule Sınır Kapıları'nda bekleyen sürücülere erzak dağıttı. Ekipler özellikle Yunanistan'ın TIR girişlerine izin vermediği İpsala Sınır Kapısı'nda bekleyen TIR sürücülerine ağırlık verdi.3 BİN ERZAK HAZIRLANDIAFAD tarafından sınır kapılarında dağıtılmak üzere 3 bin kumanya hazırlandı. Erzak dağıtımlarını sürdüren AFAD ekiplerine polis ekipleri ve gönüllüler de yardım etti. Edinilen bilgiye göre 1000 adedi gündüz dağıtılan erzakların 1000 tanesinin akşam, kalan 1000 tanesinin ise yarın dağıtılacağı ifade edildi. YUNANİSTAN, KAR NEDENİYLE TIR GEÇİŞLERİNE İZİN VERMİYORÖte yandan Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü´nce, Edirne´deki İpsala Sınır Kapısı´ndan geçmek isteyen TIR´ların Yunanistan´a girişine kar nedeniyle Kipi Gümrük İdaresi´nce izin verilmeyeceği bildirildi. Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı´ndan geçmek isteyen TIR araçlarının Yunanistan´a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir. Hava koşullarının normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı´nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı´nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-02-14 18:30:11



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