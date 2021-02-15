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Edirne'de günde 18 ton dezenfektan ile virüse karşı savaş veriliyor

DHA

Edirne'de günde 18 ton dezenfektan ile virüse karşı savaş veriliyor


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE  Valiliği'nin İl Özel İdaresi bünyesinde kurduğu özel dezenfektan ekibi, koronavirüs salgını yaşandığı ilk günden beri kentin her noktasında yaptıkları dezenfekte çalışmaları ile salgının önüne geçilmesinde büyük katkı sağladı. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, "Bugüne kadar 4 bin 540 ton dezenfektan tükettik. Bir günde 18 ton dezenfektan kullanıyoruz. İlimizde, temasın yoğun olduğu yerlerde arkadaşlarımız her gün mesaiye çıkarak, ortamdaki virüsü yok etmeye çalışıyorlar" dedi.
Edirne'de koronavirüs vaka sayıları her geçen düşüşe geçerken, kentte fedakarca görev yapan sağlık personelinin yanı sıra valiliğin İl Özel İdare bünyesinde oluşturulan dezenfaktan ekipleri salgının yayılmasını önlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Türkiye'de ilk vakaların görülmesinin ardından oluşturulan ve bugün sayıları 167 kişiye ulaşan dezenfektan ekipleri, her gün giydikleri özel beyaz kıyafetleriyle il genelinde çalışma yapıyor. Ekip, 130 sırt pülverizatörü ve araçlarla sabahın ilk ışıklarıyla kentin dört bir tarafını dezenfekte ediyor.
Trakya Üniversitesi'nin kimya laboratuvarında üretilen günlük 18 ton dezenfekte solüsyonu ile yıkanan kentte özel ilaçlama araçları ve traktörlerle de köy ve trafiğe kapalı alanlarda çalışmalar yapılıyor. Binalar, işyerleri, taksi durakları, otobüsler ve halkın olduğu her yerde 38 bin 490 el pülverizatörü dağıtıldı.
MESAJ SİSTEMİ KURULDU
Edirne Valiliği, tedbirler kapsamında mesaj sistemi kurarak, kente gelenlere il sınırına girişte uyarı ve bilgilendirme mesajı gönderiyor. Ayrıca, vakaların bulunduğu bölgede oturan vatandaşlar da mesajla bilgilendirilerek tedbir almaları isteniyor. Covid-19 salgının tespit edildiği site ve apartman gibi yaşam alanları süratle karantina altına alınıyor. Vaka tespitinin ardından, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri de devreye girerek pozitif vakaları ile temaslı olanları anında tespit edip karantina uygulaması yapılıyor. Kentte koronavirüs ile çok yönlü çalışmalarla kapsamlı mücadele edilirken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler polis ve jandarma ekipleri tarafından denetleniyor. Kurallara uymayanların cezalandırılmasıyla kısıtlama uygulamalarına katılım her geçen gün yükseliyor. Edirne Valiliği koordinesinde yürütülen sıkı çalışmalar sayesinde geçtiğimiz aylarda, 'salgının en yoğun yaşandığı' anlamına gelen kırmızı renk HES haritasında yeşile döndü.
'4 BİN 540 TON DEZENFEKTAN TÜKETİLDİ' 
Edirne İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş, koronavirüsle mücadelede çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü ifade ederek, "Malumunuz tüm dünyayı ve ülkemizi de tehdit eden koronavirüs olayında Valimiz Ekrem Canalp öncülüğünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarımız, haftanın 7 günü devam etmekte. 167 personelimiz, 130 sırt pülverizatörü, 3 traktör, 11 pikap, 1 tanker, 16 binek aracımızla beraber yanlarında 31 adet ULV cihazıyla il genelindeki tüm alışveriş merkezlerine dezenfeksiyon sağlıyoruz. Mesaj sistemi kurularak Valimizin talimatıyla bütün vatandaşlarımızı, işletmeleri, esnafları toplu mesaj sistemiyle uyarıyoruz. 435 bin 200 adet bina ile 134 bin 200 iş yerimiz dezenfekte edildi. Günlük 18 ton dezenfektan kullanıyoruz. Bugüne değin toplam da 4 bin 540 ton dezenfektan tüketmiş bulunmaktayız. Bu çalışmalarla beraber ilimizde, temasın olduğu yerlerde arkadaşlarımız her gün mesaiye çıkarak ortama bırakılan virüsü yok etme amacıyla çalışmaktalar" dedi. 
'BİZİ, SAĞLIK ÇALIŞANI SANIYORLAR' 
Dezenfekte ekibinde çalışan Fevzi Erdoğan, yaptıkları işin toplum sağlığını ilgilendirdiğini söyledi. Erdoğan, "Çalışmalarımız bir çizelge doğrultusunda oluyor. Verilen vakalı yerler ile yakınında bulunan bina ve iş yerlerinin de dezenfeksiyonunu yapmaktayız. Her işin mutlaka bir zorluğu var; ama toplum sağlığını gerektiren bir iş olduğu için bütün bu zorluğa katlanabiliyoruz. Bizi kıyafetlerimizle görenler önce sağlık çalışanı sanıyor" diyor. 
'DEZENFEKSİYONUN FAYDASINI GÖRDÜK' 
Edirne'de yaşayan Zuhal Püsküllü, dezenfeksiyon çalışmalarının sonucunun koronavirüs haritasına olumlu yansıdığını belirtti. Püsküllü, "Edirne'de kurallara çok dikkat ediyoruz. 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulamasında şu an çoğunlukla yeşil gösteriyor. Her gün sokaklarda araçların dezenfekte ettiğini görüyorum. Bunun faydasını gördük" ifadelerini kullandı. 
'SOKAKLARIN DEZENFEKSİYONU YAPILIYOR' 
Kentte simit satan seyyar satıcı Hasan Konaklı, dezenfeksiyon çalışmalarının çok başarılı olduğunu belirterek, "Dezenfeksiyon çalışmalar gayet iyi. Her yeri, sokak sokak ilaçlıyorlar. Esnaf olduğum için mahalleleri geziyorum, oralarda da ilaçlama yapıldığını görüyorum. Biz de kurallara uymaya özen gösteriyoruz. Simitleri eldivenle veriyoruz, maskemizi hiç çıkarmıyoruz. Ellerimi sürekli dezenfekte ediyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-02-15 09:49:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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