Trakya'da kar yerini soğuk havaya bıraktı



Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/EDİRNE, TEKİRDAĞ,(DHA) TRAKYA'yı cumartesi gecesinden itibaren etkisi altına alan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.Bölgede hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü.Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni cumartesi gecesinden itibaren etkisi altına aldı. Bölgenin yüksek kesimlerinde 15 santimi bulan kar, akşam saatlerinden itibaren yerine dondurucu soğuk havaya bıraktı. Edirne'de hava sıcaklığı eksi 7, Kırklareli'de eksi 4 ve Tekirdağ'da eksi 1 olarak kaydedildi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitime Edirne ve Kırklareli'de bugün Tekirdağ'da ise yarına kadar ara verildi.Edirne'de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı süs havuzları buz tutarken, belediye ve karayolları ekipleri yollarda tuzlama çalışmasında bulundu. Kapalı köy yolu bulunmayan kentte İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.Edirne'de drone kamera ile havadan görüntülenen tarihi yapıların karla buluşması seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı. Meriç ve Tunca Nehirleri yağan karla kaplanan çevresiyle ayrı bir güzel görülürken, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Cami'de tüm ihtişamı ile ön plana çıkıyor. Karaağaç Mahallesi'nde bulunan tarihi gar binası ve diğer yapılar kar yağışı ile farklı görüntüler ortaya çıkardı. Kentte diğer turistik yapılarda kar yağışı ile vatandaşın kar hatırası için fotoğraf çektiği yer olarak dikkat çekti.Tekirdağ'da da kar etkisini yitirirken, ekipler kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. 10 santim kar kalınlığı bulunan Çorlu ilçesinde sokaklarda kar birikintisi ve buzlanma nedeniyle sabah işe gitmek için araçlarının başına gelen vatandaşlar arabalarını çıkaramayınca toplu araçlarını tercih etti. Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yoğun buzlanma nedeniyle cadde ve sokaklar ile yoğun buzlanmanın olduğu Çorlu Devlet Hastanesi önünde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Saray ilçesinde etkili olan kar yağışında karla kaplı yollarda vatandaşlar belediye ekiplerinin yetersiz kalması sonucu kendi traktörlerin ön kısmına taktıkları kepçe ile kar küremesi yaptı.Kırklareli'nin yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Özel İdare ekipleri kar nedeniyle kapanan 40 köyün yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY

2021-02-15 13:29:38



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