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Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 147 bin 600 TL ceza

İHA

Korona virüs tedbirlerini ihlal eden 54 kişiye 147 bin 600 TL ceza

Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından yapılan şok denetimlerde sokağa çıkma kısıtlaması ve maske zorunluluğunu ihlale eden 54 kişiye toplam 147 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Çalışmalarda aranan şahıslar ile birlikte uyuşturucu madde de ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünün şehrin genel güvenliğini sağlamak ve asayişi temin etmek açısından uyguladığı şok denetimler devam ediyor. Son olarak polis ekipleri 9 Şubat Salı ve 15 Şubat Pazartesi günleri arasında bir çok noktada çalışmalar yürüttü.
Yapılan uygulamalar kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 44 kişi tespit edilirken bu kişilere 138 bin 600 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca maske takma zorunluluğunu ihlal eden 10 kişiye de 9 bin TL ceza kesildi.
Öte yandan, ekiplerin çalışmaları sırasında aranması olan 12 şahıs yakalandı, 27.06 gram bonzai, 6.69 gram eroin, 7 adet ekstasy de ele geçirildi. Bunun yanı sıra kaçak tütün satışına yönelik yapılan uygulamalarda ise 104 bin boş makaron ile birlikte 1360 adet de doldurulmuş halde satışa hazır makaron da ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan bilgilendirmede şok denetimlerin süreceğine vurgu yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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