Marmara´ya `kuvvetli fırtına´ uyarısı



Ünsal YÜCEL/EDİRNE, DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşlardan ağaç devrilmesi, çatı uçması ve soba ile doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya´da yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer ise kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-02-15 15:43:20



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