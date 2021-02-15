Edirne´de yaban hayvanları için doğaya 1 ton 100 kilo yem bırakıldı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 1 ton 100 kilo yem bırakıldı.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için çalışma başlattı. Ekipler, kırsal bölgelere 1 ton 100 kilo yem bıraktı. Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kar yağışının etkisiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için karma yem, saman ve pazar artığından oluşan toplam 1 ton 100 kilogram yem doğaya bırakılmıştır" denildi. Yaban hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarının süreceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-02-15 16:43:46
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