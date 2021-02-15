Edirne´de 1 ton kaçak midye ele geçirildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton kaçak midye ele geçirildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Gelibolu karayolu üzerinde G.Ç. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi. El konulan ve canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize döküldü.
Gözaltına alınan sürücü G.Ç., ifadesinin alınmasının ardından hakkında 1380 sayılı `su ürünleri kanununa muhalefet´ suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı. Kaçakçılıkta kullanılan araç ise 15 gün süreyle trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-15 19:26:01
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