Kar buğday üreticisini sevindirdi; Yüksek verim bekleniyor

Ali Can ZERAY Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de yağan karla birlikte buğday ve kanola ekili tarlalar, beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı ile toprağın suya doyduğunu söyleyen Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Kök gelişimini sağlaması, hastalıklardan korunması adına güzel, istenilen yağışlar oluştu. İnşallah kar eridiğinde, havalar açtığında da buğdayımız ve kanolamız güzel şekilde yetişecek. Önümüzde ekeceğimiz mahsullerde de taban suyu istenilen seviyeye gelmiş olacak" dedi.

Son 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Edirne'de, aralık ve ocak ayında yağan yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Hafta sonu yağan kar üreticiyi sevindirirken, toplam 1 milyon 230 bin dekar buğday ekili bölgede hasat için umutlar tazelendi. Üretici, ürünlerde yüksek verim beklerken, Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı da ürünün kök gelişimi ve hastalıklardan korunması için kar yağışının önemine vurgu yaptı. Arabacı, yağışlarla birlikte hasatta verim kaybı beklemediklerini, bereketli olacağını düşündüklerini söyledi.

'1 YILDA ALINAN YAĞIŞ 1 AYDA DÜŞTÜ'

Bölgenin 2 yıl boyunca ciddi yağış almadığını hatırlatan Arabacı, 1 yılda alınan yağışın son dönemde 1 ayda düştüğünü söyledi. Geçtiğimiz günlerde yağan karın ise ürünün gelişimi açısından kendilerini sevindirdiğini belirten Arabacı, "Geçtiğimiz yılın son ayları ve bu ocak ve şubat aylarında şu ana kadar aldığımız yağışlar gayet güzel. Geçtiğimiz yıllarda bir yılda aldığımız yağışı bu bir ay içerisinde aldık, bu gayet sevindirici. Hep taban suyunun belli bir seviyeye gelmesi gerektiğinden bahsediyorduk. Kış yağışlarının iyi olması gerektiğini savunduk. Yağan karın da bu şekilde etkili yağması belli seviyede bütün araziyi kaplaması bizi sevindirdi" dedi.

'VERİM KAYBI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Buğdayda verim kaybı beklemediklerini belirten Arabacı, "Bu yağan kar bizi biraz tedirgin etti başta. Çok yağarsa buğdayda sorun görürmüyüz diye düşündük. Ama çok ince ve güzel kar yağışı aldık. Buğdaylarımız yarıya kadar karla kaplı oldu. Uç kısımları açıkta kaldı. Bunun ne gibi zararı olabilir? Havaların eksi 10 dereceleri bulmasından dolayı açıkta kalan uç kısımlarında sararma olabilir. Havalar iyileştiğinde bu sıkıntının da atılacağını düşünüyorum. Buğdayda verim kaybı yaşanacak gibi bir düşünce oluşmaz" diye konuştu.

'BUĞDAY VE KANOLA GÜZEL YETİŞECEK'

İstenilen yağışın alındığını söyleyen Arabacı, bu durumun buğday ve kanolaya olumlu yansıyacağını kaydederek, "Yağan yağmur ya da kar her zaman için bizim için sevindirici. Tabi karın yağması, toprağın emmesi, taban suyunun belirli seviyede gelişmesi önemli. İyi bir kar aldık, güzel oldu. Kış mevsiminde buğdayın da uykuya ihtiyacı var. Kök gelişimini sağlaması, hastalıklardan korunması adına güzel, istenilen yağışlar oluştu. İnşallah kar eridiğinde, havalar açtığında da buğdayımız ve kanolamız güzel şekilde yetişecek. Önümüzde ekeceğimiz mahsullerde de taban suyu istenilen seviyeye gelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

'KAR, 10 KİLO GÜBREYE DENK GELDİ'

Edirne merkeze bağlı İskenderköy'de üreticilik yapan Hamdi Çendüz, "Kar ilaç gibi geldi. Bu sene inşallah güzel olacak. Uzun süredir kuraklık vardı ama bu son yağışlarla beklediğimiz taban suyu oluştu. Hasada yansıyacağını düşünüyorum. Bu yağışların en azından 10 kilo gübre kadar faydası olacak ürüne. Dekarda ortalama 350-400 kilo verim alıyoruz iyi mevsimde. Bu sene de yaklaşık 400 kilo verim almayı bekliyoruz. Toprak taban tavını da aldı, ayçiçekleri de güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.

'HASATTA 40 50 KİLOLUK FAYDASI OLACAK'

Üreticil Recep Akbaşak da yağışların hasatta 40-50 kiloluk fayda sağlayacağını belirtti. Akbaşak, "Kar yağışı çok iyi oldu. Topraklarımız yağış aldı. Buğdaylar örtüldü. Ayçiçeğine de çok faydası olacak. Bu karı uzun süredir, iki yıldır bekliyorduk. Geçen yaz zaten kuraklık çektik çok . Bu yıl inşallah bereketli ve farklı olur, hasada yansır. Kanola eken komşularımız da var. Kanolaya da çok iyi gelecektir. Ayçiçeği için de suyunu aldı toprak ve doydu. En azından hasatta 40-50 kilo fark edecektir. Çiftçi için bereketli olacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

'EKİNE ÖRTÜ OLDU'

Üretici Recep Kılıçarslan ise kar yağışının ürüne çok iyi geldiğini belirtti. Kılıçarslan, "Yağış olarak herhangi bir sıkıntı kalmadı. Bu son yağışlar ürüne çok iyi geldi. Ekine örtü derler eski adıyla. Bu kar ekine örtü oldu. Yorgan gibi örttü. Ekinin yarın büyüdüğü zaman dengeli yetişmesin sağlayacak. Hasatta da etkili olacak. Ekinin altına gittiği için verimi en az 10 kilo arttıracak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

