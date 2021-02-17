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2 gözü de ampute edilen yavru kediye sahip çıktı

DHA

2 gözü de ampute edilen yavru kediye sahip çıktı


Ünsal YÜCEL/ KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde güzellik uzmanı Ayşegül Öner (25), 2 gözü de enfeksiyon kapan 5 aylık sokak kedisini, tedavi masraflarını karşılayarak, sahiplendi. Öner, gözleri ampute edilen yavru kediye, dizi karakteri savaşçı prenses `Zeyna´ ismini verdi.
Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği´nin (KEHAYKO) sosyal medya hesabından, 2 gözü de enfeksiyon kapan ve veteriner kliniğinde tedaviye alınan yavru kedinin tedavi masrafları ile sahiplenilmesi için çağrıda bulunuldu. Çağrıya kayıtsız kalmayan güzellik uzmanı Ayşegül Öner, yavru kedinin tedavi masraflarını üstlenerek, sahiplendi. Kedinin, özel bir klinikte gerçekleştirilen ameliyatla enfeksiyon kapan 2 gözü de ampute edildi. Sağlığına kavuşan yavru kedinin bir süre daha müşahede altında tutulduktan sonra Öner´e teslim edileceği bildirildi. Ayşegül Öner, yavru kediye, hayata karşı verdiği mücadeleden dolayı dizi karakteri savaşçı prenses `Zeyna´ ismini verdi. 
`DAYANAMAYIP SAHİPLENDİM´
Ayşegül Öner, sosyal medyadan yapılan yardım çağrısına kayıtsız kalamadığını belirterek, "Konuyla ilgili ilanı KEHAYKO´nun sosyal medya hesabında gördüm. Ben de görünce dayanamayıp, sahiplenmeye karar verdim. Kliniğe gelerek, veteriner hekimden bilgi aldım. Veteriner hekim, gözleriyle ilgili bir problem olduğunu her ikisinin de enfeksiyon kapmasından dolayı ampute edilmesi gerektiğini belirtti. Biz de KEHAYKO ve iş verenim Fevzi Cinci´nin de katkılarıyla ameliyatını yaptırdık. Ameliyatı başarılı geçti, sağlığı da iyi. Bir hafta daha klinikte müşahede altında olacak" dedi.
`ÖMRÜ BOYUNCA ARTIK BİZİMLE OLACAK´
İki gözünü de kaybetmesine rağmen diğer kedilerden hiçbir farkı olmadığını ifade eden Öner, "Ağır bir enfeksiyon nedeniyle iki gözü de alındı. Ancak gözleri görmemesine rağmen diğer kedilerden hiçbir farkı yok. Evde baktığım bir kedim daha var. İyi anlaşacaklardır. Gözlerinin görmemesi bize hiçbir problem yaratmayacaktır. O artık bizimle. Bir hafta sonra da evimizde olacağız. Güçlü bir kız olduğu için de ismini `Zeyna´ koydum. Ömrü boyunca artık bizimle olacak" diye konuştu.
`NORMAL BİR KEDİDEN HİÇBİR FARKI YOK´
Ayşegül Öner, engelli hayvanların sokaklarda yaşamasının çok zor olduğunu dile getirerek, "Onun aslında normal bir kediden hiçbir farkı yok. Sadece 23 gün evi tanıma süreci var. Kumunu, mamasını kendisi bulabiliyor. Normal bir kediden daha sevecen. Sürekli kucağa gelmek, ilgi görmek ve sevilmek istiyor. Böyle bir hayvan sahiplenmek isteyen olursa hiçbir tereddüdü olmasın. Hiçbir problem yaratmayacaktır" ifadelerini kullandı.
`AŞISIZ KEDİLERDE BU HASTALIĞI GÖREBİLİYORUZ´
Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Yener Eker de Zeyna´nın yoğun enfeksiyon nedeniyle iki gözünü de kaybettiğini kaydederek, "Zeyna bize KEHAYKO tarafından tedavi için getirildi. Gözlerinde yoğun bir enfeksiyon vardı. Gözlerini başarılı bir operasyonla ampute ettik. Özellikle aşısız kedilerde bu hastalığı görebiliyoruz. Şu an göz kürelerinde fitil var. Bir süre daha bizim misafirimiz olacak. Daha sonra Ayşegül hanıma teslim edeceğiz. Normal hayatına devam edecek. Sadece göremeyecek. Bu nedenle onun gözleri de Ayşegül hanım olacak. Çok sevimli, umarım güzel bir ömrü olur" dedi.
`KARŞILIKLI SEVGİ HER ŞEYİ ÇÖZÜYOR´
Yener Eker, engelli hayvan bakımının herhangi bir zorluğunun olmadığını belirterek, "Ben de ailem de engelli hayvan bakıyor. Herhangi bir zorluğu yok. Bu hayvanlar daha fazla sevgi gösteriyorlar. Bakıcılarına bir minnet duyguları oluyor. Onun için çekinmesinler, korkmasınlar. Bu hayvanlara bakmak çok kolay. Karşılıklı sevgi her şeyi çözüyor" diye konuştu.              DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-17 10:35:37

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