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Yunanistan'ın şiddet uyguladığı göçmenler donmaktan kurtarıldı

DHA

Yunanistan'ın şiddet uyguladığı göçmenler donmaktan kurtarıldı


EDİRNE,(DHA)YUNANİSTAN'ın telefon ve paralarını aldıktan sonra şiddet uygulayarak, Türkiye'ye sınır dışı etmeye çalıştığı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup düzensiz göçmeni Türk askerleri donmaktan kurtardı.Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'ın sınır dışı ettiği aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bir grup göçmen bırakıldıkları bölgede Türk askerleri tarafından donmaktan kurtarıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan tarafından telefonları ve paraları alınan, şiddet uygulanarak yasa dışı yollarla Türkiye´ye sınır dışı edilmeye çalışılan bir grup düzensiz göçmen, mahsur bırakıldıkları bölgeden donmaya karşı kurtarılarak Edirne´deki Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi" denildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE
2021-02-17 11:52:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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