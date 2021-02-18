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Edirne’de ekmek fiyatlarında ‘zam ve tarife’ çıkmazı Ekmek tarifelerinde fotokopi kurnazlığı

İHA

Edirne’de ekmek fiyatlarında ‘zam ve tarife’ çıkmazı Ekmek tarifelerinde fotokopi kurnazlığı

Edirne’de, bir süredir ekmek fiyatında ‘zam ve tarife’ çıkmazı yaşanıyor. Bazı fırınlar, zam uygulayıp ekmeği 2 TL’den satarken, bazı fırınlarda ise ekmek eski fiyatı bir buçuk TL ile satılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülke genelinde fahiş fiyatlara karşı mücadelesi kararlılıkla devam ederken, bir tartışma konusu da Edirne’den geldi.
Kent genelinde bir süredir ekmek fiyatlarında ‘zam ve tarife’ çıkmazı yaşanıyor. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası henüz onaylanmış yayınladıkları bir tarife olmadığını ve ekmeği mevcut 210 gram üzerinden 1.5 TL’ye satılmasına devam edilmesi konusunda fırıncıları uyarırken, bazı fırıncılar Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden aldıklarını iddia ettikleri tarife ile ekmeği 230 gram üzerinden 2 TL’ye satmaya devam ediyor.

“Bugün itibariyle verilmiş bir fiyat tarifesi yoktur”
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, konu ile ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada, “Edirne’de ekmek fiyatları farklılık arz ediyor. Ama Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nın bugün itibariyle verilmiş bir fiyat tarifesi yoktur. Dolayısıyla 210 gram ekmek bir buçuk TL’den satılmalı” dedi.

“Fotokopi ile çoğaltılmış tarifeler var”
Zıpkınkurt, “Odamızdan verilmiş yeni bir tarife yok. Ancak fotokopi ile çoğaltılmış tarifeler görüyorum ben de farklı fırınlarda. Ama bunu denetleyecek kurumlar belli. Öncelikle Edirne Ticaret İl Müdürlüğü, sonra da Edirne Belediyesi” ifadelerini kullandı.

“Tarifelerini almadan 230 gram ekmeği 2 TL’den satmamaları için uyardık”
Zıpkınkurt, açıklamasının devamında, “Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması da yapmıştık üyelerimize; tarifelerini almadan 230 gram ekmeği 2 TL’den satmamaları konusunda uyardık. Aksi halde denetlenirse tabi ki Edirne Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye ceza keser” şeklinde bir kez daha uyarılarda bulundu.

“Kesilecek cezalar 100 bin TL’ye kadar gidebiliyor”
"Tabi Edirne İl Ticaret Müdürlüğü tarafından kesilecek cezalar aşağı yukarı 100 bin TL’ye kadar da gidebiliyor" diyen Zıpkınkurt, "Dolayısıyla belediyenin keseceği ceza da tarife olmamasından dolayı ceza kesebilir. Tabi esnaflarımız ve üyelerimiz buna hassasiyetle uymaları lazım" dedi.

“Bakanlıktan cevap bekliyoruz, henüz onaylanmış bir fiyat yok”
Zıpkınkurt, açıklamalarını şöyle tamamladı: “Fiyatlarla alakalı meslek komitemizden çıkan fiyatları bakanlığımıza gönderdik ve bakanlığımızdan cevap bekliyoruz. Bakanlıktan gelen cevapla beraber Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi bu fiyatı onaylayacak ama henüz onaylanmış bir fiyat yok.”

Vatandaşlar zam istemiyor
Edirneli vatandaşlar, ekmek fiyatının 2 TL olmasını arzu etmediklerini dile getirerek, “Fiyat olarak etkiliyor, gramaj olarak değişen bir şey yok. 20 gram bir şey oynuyor ama onun pek bir sıkıntısı yok. 3 tane ekmek 4.5 TL başka, 6 TL başka. Sadece ekmekle geçinen insanlar var. Fiyat olarak tabi ki etkiliyor. 1.5 TL olması tabi ki vatandaşın menfaatine. Fırıncının menfaatine 2 TL tabi ki” ifadelerini kullanıyor.

Ekmeğin 1.5 TL olduğu yerler tercih ediliyor
Edirneli bakkal esnafından Erdem Kokaralp ise, “Fiyat farkında vatandaş almakta zorlanıyor zaten. Vatandaşlar 1.5 TL olan yerleri tercih ediyorlar. Fazla alıyorlar, 3 alacağına 4 tane alıyor. Öteki türlü 3 ekmek alsa 6 TL veriyor. Diğer türlü 4 ekmek alıyor yine 6 TL veriyor. Vallahi anlaşacaklar aralarında 1.5 TL’den devam edecekler. Başka türlü olacak bir şey yok” dedi.

“Biz bu işin hamallığını yapıyoruz, kâr eden aracılar”
Fırıncı esnafı Hakan Bayraktar da “Biz geçen sene 8090 TL’ye aldığımız unu şu anda en düşük un fiyatları 150 TL’den başlıyor, 180 TL, 200 TL’ye kadar fiyatlar arttı. Bununla beraber bütün ham maddenin fiyatı arttı. Üretmekte zorlanıyoruz. 2 TL büyük bir zam değil. Elli kuruş ekmeğe zam konuyor. Bu elli kuruşu biz zaten malzemecilere veriyoruz. Burada bizim hiçbir kârımız yok. Sadece biz bu işin hamallığını yapıyoruz. Burada kâr eden aracılar. Tuzcusudur, mayacısıdır. Mayayı 30 TL’ye alıyorduk, 67 ay öncesi şimdi 115 TL oldu. Şu an bir koli maya 115 TL. Bence ekmek 2 TL değil de 5 TL olması lazım ki çöpe ekmek gitmesin” ifadelerini kullandı.

Fırıncılar derneği de mutabık kalmıştı
Öte yandan, 15 Aralık 2020 tarihinde Edirne Fırıncılar Derneği Başkanı Yılmaz Cambaz da o dönemde uzlaşmaya vardıklarını ve ekmeği 210 gram üzerinden 1.5 TL’ye satacaklarını taahhüt etmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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