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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan’daki üniversite öğrencilerine “Türkiye Bursları” tanıtıldı

İHA

Bulgaristan’daki üniversite öğrencilerine “Türkiye Bursları” tanıtıldı

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün de katıldığı “Türkiye Bursları Tanıtımı” etkinliğinde, Bulgaristan’daki üniversite öğrencilerine Trakya Üniversitesi’ni tanıttı.
Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından çevrim içi olarak “Türkiye Bursları Tanıtımı” etkinliği düzenlendi.
Trakya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci ve Mezunları Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün yanı sıra YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, Bulgaristan Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, YTB Uzmanı Yenel Yavuz ve Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Şenol Genç katıldı.
Üniversitede öğrenim gören çok sayıda Bulgaristan Türkü öğrencinin de yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Türkiye Bursları tanıtılarak, kurumların uluslararası öğrenciler için yurt içi ve yurt dışında yürütmekte olduğu çalışma ve faaliyetler aktarıldı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte Türkiye Burslarının, ülkedeki uluslararası öğrenci programları arasındaki yeri ve önemine dikkat çekildi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi’nin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinden bahsederek üniversitenin birçok bölümde akredite olduğunu ve buradan alınan diplomanın her yerde geçerli olduğunu belirtti. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki mesafeyi, “Bağırsak sesimiz duyulur” diye özetleyen Rektör Tabakoğlu, Bulgaristan’daki gençlerin faydalanacağı, Türkçe bilmeyenlerin Türkçe öğreneceği birçok program ve faaliyetleri olduğuna dikkat çekerek Trakya Üniversitesi’nin ayrıcalıklarını anlattı.
Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ün Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerini aktardığı etkinlikte YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf burslar hakkında bilgilendirme yaptı. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz ise bölgedeki öğrencilerin çoğunluğunun eğitim amaçlı yurt dışına gittiğini ve bu konuda atılımların yapması gerektiğini belirtirken Rektör Prof. Dr. Murat Türkyılmaz da Trakya Üniversitesi’nde hangi bölüme kaç puanla girildiği konusunda bilgiler verdi.
Programda ayrıca uluslararası öğrencilerin en iyi şekilde eğitimlerini almalarına yönelik Trakya Üniversitesi’nde kendilerine sunulan imkanlar ile üniversitenin yurt dışı faaliyetleri anlatıldı. Etkinliğin devamında öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı.

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