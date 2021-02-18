Yurtta karantinadaki 40 kişi gıda zehirlemesi şüphesiyle hastanelik oldu

13 şehidin katili işte o alçak!

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Edirne’de KYK yurdunda karantinada bulunan 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda korona virüs nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi.

Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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