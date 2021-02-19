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'Can Evi'ndeki sokak köpeklerini, soğuktan battaniyeye sararak koruyorlar

DHA

'Can Evi'ndeki sokak köpeklerini, soğuktan battaniyeye sararak koruyorlar


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düşerken, Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'ne (KEHAYKO) ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta, sokak köpekleri, üzerlerine battaniye örtülerek, soğuktan korunuyor. Su borularının donduğu barınağa, kovalarla su taşınıyor.
Keşan'da, hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 10 dereceye kadar düşerken, soğuk hava hayvanları da olumsuz etkiliyor. KEHAYKO'ya ait 'can evi' olarak adlandırılan barınakta kalan köpeklerin de soğuktan etkilenmemeleri için kulübelerinin altlarına örtü serilerek, üzerleri battaniyeyle örtülüyor. Dernek üyeleri, soğuk hava nedeniyle donan suluklardaki suları sık sık değiştirirken, birçoğu yavru olan köpeklerin gün içinde bakım ve beslenmelerini de ihmal etmiyor.
'İSTEĞİMİZ ESKİ YORGAN, BATTANİYE'
KEHAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, kış aylarında özellikle kırsal kesimlere çok fazla yavru köpek bırakıldığını belirterek, "Şu an barınağımızda çok sayıda yavru köpeğimiz var. Hava sıcaklıkları geceleri eksi 10 dereceye kadar düştüğü için sularımız buz tutuyor. Gün içinde tazelediğimiz sular bile bir süre sonra buz tutuyor. Hem altlarına hem de üstlerine battaniye örtüyoruz. Özellikle battaniyeye çok ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü onları sıcak tutmak zorundayız. Bazı yavruları da eve götürüyoruz. İsteğimiz eski yorgan, battaniye gibi şeyleri bize getirmeleri. Bizler dışarı çıkarken kat kat giyiniyoruz, bir de o el kadar canları düşünün" dedi.
'YAŞAMAK HERKESİN HAKKI'
Soğuk nedeniyle hortumların ve suluklara konulan suların buz tutması nedeniyle taşıma suyla köpeklerin ihtiyacını giderdiklerini ifade eden Cebeci, "Trakya'nın soğuğunu herkes bilir. Sularımız kalıp şeklinde buz tutuyor. Bazen buzları ısıtıp, bazen de taşıma suyla ihtiyaçlarını gideriyoruz. Amacımız bu canları el birliğiyle yaşatmak. Yaşamak herkesin hakkı. Madem hepimiz hayvan severiz herkesin desteğini bekliyoruz. Bu canların hepimizin yardımına ihtiyacı var" diye konuştu.
'HAYVANLARIN MAMA VE SULARINI EKSİK BIRAKMAMAMIZ GEREKİYOR'
Veteriner hekim Barış Kasımoğlu da, köpeklerin soğukla baş etmeleri için tok olmaları ve enerji harcamak zorunda olduklarını dile getirerek, "Köpeğin ısı üretebilmesi için enerji gerekiyor. Enerjinin çoğunu ısınmak için harcar. Bu nedenle de hayvanın beslenmesi lazım. Ayrıca önlerinde içebilecekleri nitelikte su olması lazım. Burada sorumluluk hepimize düşüyor. Etrafımızdaki hayvanların mamalarını ve sularını hiç eksik bırakmamamız gerekiyor. Özellikle hayvanlar geceye tok girerlerse ısı üretimiyle ilgili sorunları ortadan kalkar. Dışarıya koyduğumuz suyun donmaması içinde içine bir miktar kaya tuzu koyabiliriz" ifadelerini kullandı.
'KÖPEKLERİNİZİ KIŞIN BAĞLAMAYIN'
Kış aylarında bahçede bakılan köpeklerin de uzun süre bağlı tutulmaması gerektiğini kaydeden Kasımoğlu, "Tüm sıcakkanlı canlılarda vücudun ısı üretimini etkileyen en önemli faktörlerden biri de harekettir. Köpeğiniz bahçenizde bağlı kaldığı sürece soğuk onun için bir tehdit oluşturacaktır. Bu nedenle köpeklerinizi kışın bağlamayın. Biz klinikte kış aylarında en çok bu konu nedeniyle hastalanan köpeklerle uğraşıyoruz. Sadece üşüme veya donma değil daha birçok şikayetten dolayı bize getiriyorlar. Bağlı olan köpeklere de tıbbi müdahale çok zor oluyor. Özellikle erkek köpeklerde kısırlaştırma çok önemli. Kısırlaştırılmış bir köpeğin enerji ihtiyacı yüzde 20-30 azalıyor. Bağışıklık sistemi güçleniyor ve soğuğa dayanıklılık artıyor. Özellikle belediyeler, köpekleri kısırlaştırarak soğuğa daha dayanıklı hale getirebilirler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-19 08:50:36

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