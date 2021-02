Trakya Üniversitesi ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol çerçevesinde toplum ve öğrenciler okuma güçlüğü konusunda bilgilendirilecek.

Trakya Üniversitesi ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilciği arasında, “Disleksi Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Oluşturma ve İş Birliği” protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi öğrencilerine verilecek eğitimlerle toplum ve öğrencileri bilinçlendirmek, bilgilendirmek ve Disleksi (okuma güçlüğü) konusunda farkındalık oluşturmak hedefleri doğrultusunda oluşturulan protokol kapsamında, her iki kurum; eğitim ve seminer gibi faaliyetler ile proje çalışmalarının birlikte planlanması ve yürütülmesi konularında iş birliğine gidecek, üniversite ve sivil toplum kuruluşları arasındaki etkileşime katkıda bulunacak.

Toplumda öğrenme güçlüğü konusunda farkındalık oluşturma, iletişim ve iş birliği içerisinde öğrencilere ve ailelere destek olma ile disleksili bireylerin yeteneklerini doğru biçimde geliştirebilecekleri fırsatlar sunabilmek adına hayata geçirilen protokol, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray arasında imzalandı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında gerçekleştirilen imza töreninde, öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin desteklenmesi ve topluma kazandırılması için atılabilecek ortak adımlar ile birlikte geliştirilebilecek iş birliği konuları ele alındı.



"Sadece eğitimöğretim konusunda değil, her alanda bilgi ve beceri kazandırmak istiyoruz"

İmza töreninde konuşan Öğr. Gör. Burak İşçimen, Trakya Üniversitesi olarak öğrencilere sadece eğitimöğretim konusunda değil, toplumu olumlu yönde dönüştürecek sosyal sorumluluk alanında da bilgi ve beceri kazandırmak istediklerini ifade etti.

Disleksi belirtileri olan öğrencilerin durumlarını daha iyi anlamak ve bu konuda farkındalık oluşturmak adına Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Edirne İl Temsilciliği ile bir araya geldiklerini belirten Öğr. Gör. Burak İşçimen, yaklaşık bir yıl sürecek proje ile daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum oluşturma amacında olduklarını vurguladı. Birey ve toplum olarak disleksi konusunda neler yapılması gerektiğini birlikte öğrenecek ve öğretecekleri bilgisini sözlerine ekleyen Öğr. Gör. Burak İşçimen, eğitime ve Trakya Üniversitesi’ne destekleri için Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği nezdinde Edirne İl Temsilcisi Açelya Sivrikaya Giray’a teşekkür etti.



"Anlamak, anlatmak ve çözümler üretebilmek adına çalışmalar yapıyoruz"

Avrupa Disleksi Birliği (EDA) Türkiye Ülke Temsilcisi Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği’nin Edirne Temsilcisi ve Dernek Medya Koordinatörü Açelya Sivrikaya Giray ise özgül öğrenme güçlüğünü anlamak, anlatmak ve çözümler üretebilmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, Trakya Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinden dolayı büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirtti.

Protokolün, her iki kuruma ve Edirne’ye hayırlı olması temennisinde de bulunan Açelya Sivrikaya Giray, her türlü imkânı sağladıkları için Trakya Üniversitesi’ne teşekkür etti.

