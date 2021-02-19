Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu(2)

13 şehidin katili işte o alçak!

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Edirne'nin Enez ilçesinde babasıyla balık tutmak için açıldıkları tekneden düşerek suda kaybolan Samet Balcı'nın cansız bedeni bulundu. Balcı'nın dalgıçlar tarafından bulunan cesedi, Enez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-02-19 16:25:39



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