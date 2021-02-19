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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Enez’de tekneden düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Edirne’nin Enez ilçesinde kayıkla balığa çıkan genç, denize düştü. Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Enez’in Sultaniçe Köyü’nde limanından balık tutmak için sabah saatlerinde Ahmet Balcı ile oğlu Samet Balcı denize açıldı. Bu sırada dengesini kaybettiği değerlendirilen genç denize düştü. Boztepe Burnu açıklarına gelen teknenin dümeninde olan baba Ahmet Balcı, oğlunun yerinde olmadığını gördü. Bir süre çevrede oğlunu çaresizce arayan baba, ardından limana dönerek yardım istedi.
Durumun haber verilmesinin ardından bölgeye Çanakkale ve Enez Sahil Güvenlik ekipleri ile AFAD, polis ve jandarma aramakurtarma ekipleri de dahil oldu. Çevredeki balıkçıların da destek verdiği çalışmalarda 29 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.

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