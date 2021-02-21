Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor(2)

TEMİZLENDİEdirne'de, bölgenin aşırı yağış alması ve Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 13 Ocak'ta Tunca Nehri'nde yaşanan taşkının getirdiği dev kütük ve ağaç molozları, Edirne Sarayı'ndan Hasbahçe'ye geçişleri sağlamak amacıyla yapılan ve Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fetih seferinde üzerinden geçtiği, Fatih Köprüsü'nün kemer gözlerini tıkadı. Köprünün gözleri, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Ekipler, kepçe yardımıyla tıkanan gözlerdeki ağaç dalları ve kütükleri topladı.
DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-02-21 17:41:44
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