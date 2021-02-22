Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu

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Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne),(DHA)-EDİRNE´nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek için çuvallar içerisinde ormanlık alanda saklanan 750 kilo midye ele geçirildi.

Enez Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan´a götürülmek istenilen 750 kilo midye, çuvallar içinde ormanlık arazide saklanmış halde bulundu.

Canlı oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi´nde denize döküldü. Midye kaçakçılarının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-02-22 11:44:33



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