Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı Sürücüsünün gözünü güneş alan çöp kamyonu, park halindeki kamyona çarptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı Sürücüsünün gözünü güneş alan çöp kamyonu, park halindeki kamyona çarptı

İHA

Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı Sürücüsünün gözünü güneş alan çöp kamyonu, park halindeki kamyona çarptı

Edirne’nin Keşan ilçesinde güneşin gözünü aldığı çöp kamyonu sürücüsü park yasağı olan yere park edilen kamyona arkadan çarptı. Bir belediye personeli araç içinde sıkıştı.
Kaza sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Tepe Mezarlık Sokak mevki'inde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, içinde 3 personelin bulunduğu Keşan Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, o sırada yasak olmasına rağmen yol kenarında park eden kamyona arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle içeride bulunan bir personel araç içinde sıkışırken, diğer iki personel ise dışarı çıkmayı başardı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Araç içine sıkışan personel, itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmaları sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra kazada yaralanan iki personel ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan personellerden birinin bacak ve ayağının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kazayı anlatan çöp kamyonunun sürücüsü E.Ü. ise karşıdan gelen güneş sebebiyle önünü göremediğini bunun sonucunda ise çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan, park yasağı olan bölgeye park halinde bırakılan kamyonun şoförü kaza yerinde bulunamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ...
Hırsızlık hükümlüsü, kısıtlamada bekçilere yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık hükümlüsü, kısıtlamada bekçilere yakalandı
Çöp toplama kamyonu TIR´a çarptı, 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çöp toplama kamyonu TIR´a çarptı, 2 işçi yaralandı
Edirne'de Mimar Sinan'ın 500 yıllık su kemerleri kaçak kazılarla tahrip edildi
YEREL HABERLER Edirne'de Mimar Sinan'ın 500 yıllık su kemerleri ...
Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor(2)
YEREL HABERLER Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ...
Vakaların arttığı İpsala´da halk pazarları 1 hafta süreyle kurulmayacak
YEREL HABERLER Vakaların arttığı İpsala´da halk pazarları 1 hafta ...
Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor
YEREL HABERLER Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ...
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi
YEREL HABERLER Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan ...
Edirne Valisi Canalp, koyun otlatırken maske takan vatandaşa teşekkür etti
YEREL HABERLER Edirne Valisi Canalp, koyun otlatırken maske takan ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı Edirne’de
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı ...
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ...