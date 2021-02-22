Keşan´da 69 kişiye 208 bin lira ceza



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı olan 15 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15-22 Şubat tarihleri arasında asayiş uygulamaları yaptı. Uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 5,83 gram bonzai, 7,06 gram eroin ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-02-22 15:29:04



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