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Keşan´da 69 kişiye 208 bin lira ceza

DHA

Keşan´da 69 kişiye 208 bin lira ceza


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, haklarında arama kararı olan 15 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde 15-22 Şubat tarihleri arasında asayiş uygulamaları yaptı. Uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 15 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. 5,83 gram bonzai, 7,06 gram eroin ve çalıntı olduğu belirlenen 1 motosiklet ele geçirilen uygulamada, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 69 kişiye toplam 208 bin 350 lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-22 15:29:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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