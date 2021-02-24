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Mutasyonlu virüsün görüldüğü Beyendik beldesi karantinaya alındı

İHA

Mutasyonlu virüsün görüldüğü Beyendik beldesi karantinaya alındı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde mutasyonlu korona virüs vakalarının görülmesi üzerine, beldeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Karantinaya alınan beldede vakalar kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Keşan'a bağlı Beyendik beldesinde mutasyonlu virüs tespit edilmesi üzerine bulaş riskini en aza indirmek için belde karantinaya alındı. Jandarma güçlerinin giriş ve çıkışlarda kontrol sağladığı beldede, cami hoparlörlerinden de beldede mutasyonlu virüs görüldüğü için vatandaşların dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.
Keşan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınan Beyendik'in Belediye Başkanı Muhammet Örnek, şehre 11 kilometre uzaklıkta bulunan beldede vaka sayısını daha önceki dönemde sıfıra indirmeyi başardıklarını ancak mutasyonlu virüs ile birlikte tekrar artışa geçtiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Beldede vaka sayıları birden yükseldi. Dün itibariyle 20'ye yakın pozitif vaka, 70'e yakın da temaslı vatandaşımız var. Bu temaslı vatandaşlar da birkaç gün sonra pozitife dönüyor. Vatandaşlarımız kısmı karantina kurallarına şu ana kadar uyuyor, evlerinden çıkmıyorlar. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığımız için herkes şaşkınız. Mücadele ederek bekliyoruz. Şu anda hastanede vatandaşımız yok, yurtlara yerleştirilenler var."
Karantina uygulamasının ne kadar süreceğinin bilinmediğini dile getiren Örnek, "Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor, mümkün olduğunca beldeye giriş çıkış yapılmamasına gayret ediliyor. Elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, umarım en kısa zamanda normale döneriz" dedi.

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