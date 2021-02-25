Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)

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MASA TENİSİ OYNADIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kırkpınar Spor Lisesi'ndeki toplu açılış töreninin ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Selçuk, valiliğin hemen yanında bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde metal atölyesini gezdi. Burada masa ve sandalye üretimi yapan öğretmenlerden bilgi alan Selçuk, öğrencilerle sohbet etti. İş önlüğünü giyerek atölyeyi gezen Selçuk, çıkışta basın mensuplarıyla masa tenisi oynadı.Bakan Selçuk, liseden sonra yaya olarak bir berbere girerek, esnafla kısa süreli sohbet etti. DHA-Politika Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-02-25 13:14:10



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