Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Edirne sınır hattından Yunanistan'a kaçmaya çalışan, KHK ile ihraç edilen 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ekiplerince icra edilen istihbari faaliyetler neticesinde illegal yollardan Yunanistan’a geçeceği tespit edilen 5 kişi, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü ile İpsala ilçesinin Balabancık köyü arasında kalan sınır hattında yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında yapılan araştırmada; Tuğgeneral N.C.’nin ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının olduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından KHK ihraç Albay C.A.’nın ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan açık dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının olduğu, KHK ihraç Yüzbaşı F.M.A.’nın ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının bulunduğu, Kara Kuvvetleri Komutanlığından KHK ihraç Astsubay A.K.’nın ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan açık dosyasının bulunduğu, hakkında pasaport şerh kaydının olduğu, B.K.’nın ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)’ suçundan hakkında pasaport şerh kaydının olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat devam ediyor.

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