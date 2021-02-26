Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından periyodik olarak düzenlenen “Edirne Konuşmaları” kapsamında “Dünden Bugüne Edirne Sarayı” konulu bir konferans gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı çevrim içi düzenlenen konferansa Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu ile Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Rıdvan Canım, Prof. Dr. Ahmet Günşen, Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, Dr. Öğr. Üyesi Esat Can ve Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Güner katıldı.

Akademisyenler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen konferansın açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, “Edirne Konuşmaları” etkinlik dizisinin bir serisi olarak gördükleri “Dünden Bugüne Edirne Sarayı” konferansı ile amaçlarının bir tarih, kültür, sanat ve edebiyat şehri olan Edirne’ye dikkatleri çekmek olduğunu ifade etti.

Konuşmasında üniversite ile ait olduğu şehir arasındaki bağları, ilişkileri kuvvetlendirmek, rabıtanın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak niyetinde oldukları bilgisini paylaşan Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu, yaşadıkları şehre ve sanat ortamına canlılık katmak için etkinliklerini sürdüreceklerini belirtti.

Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu’nun ardından konuşan Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Edirne Sarayı’nın inşa sürecinden bahsederek dinleyicilerle birtakım tarihî bilgiler paylaştı. Edirne Sarayı’nın yıkılma, yeniden inşa ve nihai olarak tümden yok edilme süreçlerini zengin görsellerle katılımcılara aktaran Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, Edirne Saray’nın içyapısı, avlusu, eklentileri ve çehresi gibi yapı ve unsurlarını benzer görseller eşliğinde dinleyicilerin dikkatine sundu.

Konuşmasının devamında Edirne Sarayı üzerine yapılan araştırma ve çalışmalara değinen Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu, tarihi alanda Trakya Üniversitesi olarak yürüttükleri kazılar ve ortaya çıkardıkları bulgular hakkında bilgiler verdi. Kurtişoğlu son olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bir projesi olarak başladıkları kazıları büyük bir titizlik ve dikkatle sürdürdüklerini belirterek kaybolan tarihi yapıları gün yüzüne çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Doç. Dr. Gülay Apa Kurtişoğlu’nun konuşmalarının ardından konferans, katılımcıların soru ve katkılarıyla sona erdi.

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