Saklandığı metruk evde yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan ve polis tarafından saklandığı metruk evde yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski öğretmen G.Ö. (35), tutuklandı.
Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan aranan eski öğretmen G.Ö.'nün yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, G.Ö.´yü ilçe merkezinde saklandığı metruk evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-02-26 18:33:43
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