Edirne'de ekmek fiyatı belirsizliği, vatandaşın kafasını karıştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de ekmek fiyatı belirsizliği, vatandaşın kafasını karıştırdı

DHA

Edirne'de ekmek fiyatı belirsizliği, vatandaşın kafasını karıştırdı


Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (EDESOB) üye fırınlarda 230 gram ekmek 2 liradan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) üye fırınlarda ise 210 gram ekmeğin 1,5 liradan satılması vatandaşların tepkisine neden oldu.
Edirne'de, 2 farklı meslek odasının farklı gramajda farklı fiyattan ekmek satmaları vatandaşların tepkisine neden oldu. Kentte, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (EDESOB) üye 31 fırında 230 gram ekmek 2 liradan satılırken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) bağlı 23 fırında 210 gram ekmek 1,5 liradan satılıyor.
`BİZ EKMEĞİ 1,50 LİRADAN SATIYORUZ´
ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, henüz odaya bakanlıktan tarifeyle ilgili bir yazı gelmediği için fiyatları güncellemediklerini belirtti. Zıpkınkurt, kendilerine üye bazı fırıncıların da ETSO´nun bilgisi ve izni dışında kaçak olarak ekmeği 2 liradan sattıkları duyumunu aldıklarını bildirdi. Edirne´de 210 gram ekmeğin fiyatının 1,5 lira olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Odamızdan verilmiş yeni bir tarife yok. Dolayısıyla bu tarife çıkana kadar Edirne'de 210 gram ekmeğin fiyatı 1,5 lira. Bazı üyelerimizin, fotokopi ile bir başka meslek odasından aldığı tarifeyi çoğaltarak, 2 liradan sattıkları duyumunu aldık. Yaptıkları yasal değil, yarın öbür gün onlara sıkıntı yaşatacak diye düşünüyorum. Şu anda uygulanması gereken fiyat 210 gram ekmek için 1,5 lira.  Arkadaşlarımızı bağlı oldukları ETSO´dan tarife almadan 2 liralık fiyata geçmemeleri konusunda uyardık. Dolayısıyla yetkili kurumlar denetim yaptıklarında büyük cezalara maruz kalacaklar. Ceza miktarları 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bundan mağdur olabilirler"diye konuştu.
`EDESOP´DA EKMEK 2 LİRA´
EDESOB Başkanı Kemal Cingöz de kendi meslek odalarına bağlı üye fırıncıların girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zam kararı aldıklarını kaydetti. Cingöz, "Biz fırıncılara en son ekmek zammını 2019'un 5´ci ayında vermişiz. O zaman net asgari ücret 2 bin 324 liraydı. Buğdayın tonu 1650, unun çuvalı 90 liraydı. Bugün unun fiyatı 200´e buğdayın tonu 2 bin liraya çıktı. Girdi fiyatları arttı. Biz de fırıncı esnafının mağdur olmaması için bu rakamı verdik" dedi.
VATANDAŞLAR TEPKİLİ
Necdet Galiba, "Ekmekte sabit bir fiyat istiyoruz. Bazı fırınlardan 1,5 liraya bazı fırınlardan 2 liraya ekmek alıyoruz. Fırınları gezerek ekmek alıyoruz. Kafamız karıştı. Belirli bir fiyat olsa hem bütçemizi biliriz hem de alacağımız yeri biliriz" dedi.
Kamuran Aladağ, "İnsanların kafası karışıyor. Bir orta yol bulunursa daha iyi. Bir fırına gidiyoruz 1,5 lira, diğer fırında 2 lira. Bunun mutlaka bir orta yolu bulunmalı" diye konuştu.
Sevim Çarıkçı, "Ekmek fiyatı her yerde aynı olursa iyi olur çünkü kafa karışıklığı yaratıyor. Bunun maliyeti 1 liraysa 1,2 bilemediniz en fazla 1,5 olmalı, 1,75 olmamalı. Biz zamlı ekmek fiyatına karşıyız" dedi.
EKMEĞE FIRINCILAR GEÇEN KASIM´DA ZAM YAPTI
Edirne'de ekmeğe en son zam geçen Kasım ayında yapıldı. Kasım ayında 210 gram ekmeği 1,5 liradan satarken ekmeğin gramı 200'e düşürüldü fiyatı 2 liraya çıkartıldı. Kentte, ekmeğe zam yapma yetkisi olan ETSO ve EDESOB kararı onaylamadı. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi. Kasım 2020´de İl Ticaret Müdürlüğü devreye girerek, zamlı ekmek satışı yapan fırıncılara para cezası uyguladı. Fırıncılar da bunun üzerine zamlı tarifeyi geri çekti.
  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2021-02-27 10:02:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplandı
YEREL HABERLER TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplandı
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi metruk evde yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi ...
Saklandığı metruk evde yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı
YEREL HABERLER Saklandığı metruk evde yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS´li koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS´li koronavirüs ...
Trakya Üniversitesi ile bisiklet derneği arasında protokol
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ile bisiklet derneği arasında ...
Dünden bugüne Edirne Sarayı
YEREL HABERLER Dünden bugüne Edirne Sarayı
Edirne'de pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi arttı
YEREL HABERLER Edirne'de pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi ...
Yedieminde parkında yer kalmadı, çürüyen araçların ekonomiye kazandırılması isteniyor
YEREL HABERLER Yedieminde parkında yer kalmadı, çürüyen araçların ...
Keşan´da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği
YEREL HABERLER Keşan´da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Milli Eğitim Bakanı net konuştu, ‘Sağlık anlamında riske girmeyeceğiz’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı net konuştu, ‘Sağlık anlamında ...
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de ...
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ...
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ...
Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza
YEREL HABERLER Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ...
Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza
YEREL HABERLER Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza
Trakya'da koronavirüs yükselişe geçti, önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Trakya'da koronavirüs yükselişe geçti, önlemler ...