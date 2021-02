Edirne'de ekmek fiyatı belirsizliği, vatandaşın kafasını karıştırdı

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (EDESOB) üye fırınlarda 230 gram ekmek 2 liradan, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) üye fırınlarda ise 210 gram ekmeğin 1,5 liradan satılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Edirne'de, 2 farklı meslek odasının farklı gramajda farklı fiyattan ekmek satmaları vatandaşların tepkisine neden oldu. Kentte, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (EDESOB) üye 31 fırında 230 gram ekmek 2 liradan satılırken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'na (ETSO) bağlı 23 fırında 210 gram ekmek 1,5 liradan satılıyor.

`BİZ EKMEĞİ 1,50 LİRADAN SATIYORUZ´

ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, henüz odaya bakanlıktan tarifeyle ilgili bir yazı gelmediği için fiyatları güncellemediklerini belirtti. Zıpkınkurt, kendilerine üye bazı fırıncıların da ETSO´nun bilgisi ve izni dışında kaçak olarak ekmeği 2 liradan sattıkları duyumunu aldıklarını bildirdi. Edirne´de 210 gram ekmeğin fiyatının 1,5 lira olduğunu söyleyen Zıpkınkurt, "Odamızdan verilmiş yeni bir tarife yok. Dolayısıyla bu tarife çıkana kadar Edirne'de 210 gram ekmeğin fiyatı 1,5 lira. Bazı üyelerimizin, fotokopi ile bir başka meslek odasından aldığı tarifeyi çoğaltarak, 2 liradan sattıkları duyumunu aldık. Yaptıkları yasal değil, yarın öbür gün onlara sıkıntı yaşatacak diye düşünüyorum. Şu anda uygulanması gereken fiyat 210 gram ekmek için 1,5 lira. Arkadaşlarımızı bağlı oldukları ETSO´dan tarife almadan 2 liralık fiyata geçmemeleri konusunda uyardık. Dolayısıyla yetkili kurumlar denetim yaptıklarında büyük cezalara maruz kalacaklar. Ceza miktarları 100 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bundan mağdur olabilirler"diye konuştu.

`EDESOP´DA EKMEK 2 LİRA´

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz de kendi meslek odalarına bağlı üye fırıncıların girdi maliyetlerinin artmasından dolayı zam kararı aldıklarını kaydetti. Cingöz, "Biz fırıncılara en son ekmek zammını 2019'un 5´ci ayında vermişiz. O zaman net asgari ücret 2 bin 324 liraydı. Buğdayın tonu 1650, unun çuvalı 90 liraydı. Bugün unun fiyatı 200´e buğdayın tonu 2 bin liraya çıktı. Girdi fiyatları arttı. Biz de fırıncı esnafının mağdur olmaması için bu rakamı verdik" dedi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Necdet Galiba, "Ekmekte sabit bir fiyat istiyoruz. Bazı fırınlardan 1,5 liraya bazı fırınlardan 2 liraya ekmek alıyoruz. Fırınları gezerek ekmek alıyoruz. Kafamız karıştı. Belirli bir fiyat olsa hem bütçemizi biliriz hem de alacağımız yeri biliriz" dedi.

Kamuran Aladağ, "İnsanların kafası karışıyor. Bir orta yol bulunursa daha iyi. Bir fırına gidiyoruz 1,5 lira, diğer fırında 2 lira. Bunun mutlaka bir orta yolu bulunmalı" diye konuştu.

Sevim Çarıkçı, "Ekmek fiyatı her yerde aynı olursa iyi olur çünkü kafa karışıklığı yaratıyor. Bunun maliyeti 1 liraysa 1,2 bilemediniz en fazla 1,5 olmalı, 1,75 olmamalı. Biz zamlı ekmek fiyatına karşıyız" dedi.

EKMEĞE FIRINCILAR GEÇEN KASIM´DA ZAM YAPTI

Edirne'de ekmeğe en son zam geçen Kasım ayında yapıldı. Kasım ayında 210 gram ekmeği 1,5 liradan satarken ekmeğin gramı 200'e düşürüldü fiyatı 2 liraya çıkartıldı. Kentte, ekmeğe zam yapma yetkisi olan ETSO ve EDESOB kararı onaylamadı. Fırıncılar ise girdi maliyetlerinin artması nedeniyle ekmek fiyatlarına zam yaptıklarını dile getirdi. Kasım 2020´de İl Ticaret Müdürlüğü devreye girerek, zamlı ekmek satışı yapan fırıncılara para cezası uyguladı. Fırıncılar da bunun üzerine zamlı tarifeyi geri çekti.

