Edirne Valiliği: Koronavirüsle mücadelede 1 Mart sonrası yeni sürece geçilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne Valiliği: Koronavirüsle mücadelede 1 Mart sonrası yeni sürece geçilecek

DHA

Edirne Valiliği: Koronavirüsle mücadelede 1 Mart sonrası yeni sürece geçilecek


Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart gününden sonra yeni sürece geçileceğini ve salgının seyrine göre yeni tedbirlerin uygulanacağı açıkladı.
Edirne Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu´nca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek, bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.
Açıklamada, yeni tedbirlerin 1 Mart gününden sonra alınacağı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi: 
"İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup, bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat´tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak´tan beri uygulanan; 8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi)devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulanmaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir."
RİSK GRUBUNA GÖRE UYGULAMA
Yeni kararların risk grubuna göre belirleneceği kaydedilen açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi´nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde, içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre hıfzıssıhha kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-02-27 11:59:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de ekmek fiyatı belirsizliği, vatandaşın kafasını karıştırdı
YEREL HABERLER Edirne'de ekmek fiyatı belirsizliği, vatandaşın ...
TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplandı
YEREL HABERLER TRAKYAKA Yönetim Kurulu Toplandı
Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi metruk evde yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan’a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi ...
Saklandığı metruk evde yakalanan FETÖ şüphelisi kadın, tutuklandı
YEREL HABERLER Saklandığı metruk evde yakalanan FETÖ şüphelisi ...
Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS´li koronavirüs uyarısı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği'nden vatandaşlara SMS´li koronavirüs ...
Trakya Üniversitesi ile bisiklet derneği arasında protokol
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi ile bisiklet derneği arasında ...
Dünden bugüne Edirne Sarayı
YEREL HABERLER Dünden bugüne Edirne Sarayı
Edirne'de pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi arttı
YEREL HABERLER Edirne'de pandemi döneminde müzik aletlerine ilgi ...
Yedieminde parkında yer kalmadı, çürüyen araçların ekonomiye kazandırılması isteniyor
YEREL HABERLER Yedieminde parkında yer kalmadı, çürüyen araçların ...
Keşan´da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada egzersiz etkinliği
YEREL HABERLER Keşan´da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için açık havada ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 5 asker ...
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Milli Eğitim Bakanı net konuştu, ‘Sağlık anlamında riske girmeyeceğiz’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor”
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı net konuştu, ‘Sağlık anlamında ...
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de öğretmenlerle buluştu
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de ...
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ...
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
YEREL HABERLER Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ...
Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza
YEREL HABERLER Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ...
Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza
YEREL HABERLER Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza
Trakya'da koronavirüs yükselişe geçti, önlemler artırıldı
YEREL HABERLER Trakya'da koronavirüs yükselişe geçti, önlemler ...