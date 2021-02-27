Edirne Valiliği: Koronavirüsle mücadelede 1 Mart sonrası yeni sürece geçilecek



Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE Valiliği, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 1 Mart gününden sonra yeni sürece geçileceğini ve salgının seyrine göre yeni tedbirlerin uygulanacağı açıkladı.

Edirne Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs salgınıyla ilgili mücadele kapsamında 1 Mart sonrasında yeni bir sürece girileceği ve bu süreçte salgının seyrinin il bazlı takibinin yapılarak uygulanacak tedbirlerin de buna göre belirleneceği kamuoyunun malumudur. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu´nca belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek, çok yüksek) tespit edilerek, bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyelerinin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılabileceği değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, yeni tedbirlerin 1 Mart gününden sonra alınacağı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığımızın 26 Şubat tarihli genelgesiyle 1 Mart günü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanacak kabinede yeni kararlar alınıncaya kadar mevcut tedbirlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Kabine toplantısında eğitim ve öğretime yönelik düzenlemeler de 4 ayrı risk seviyesine göre belirlenecek olup, bu nedenle 1 Mart 2021 Pazartesi günü mevcut uygulamaya (15 Şubat´tan bu yana uygulanan; birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan tüm ilkokullarda, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün seviyelerinde ve tüm bağımsız resmi anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılması, 22 Ocak´tan beri uygulanan; 8 ve 12. Sınıf öğrencileri ile mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze sürdürülmesi)devam edilecek ve alınan kararlar çerçevesinde yeni uygulanmaya 2 Mart 2021 Salı günü itibariyle başlanabilecektir."

RİSK GRUBUNA GÖRE UYGULAMA

Yeni kararların risk grubuna göre belirleneceği kaydedilen açıklamada, "1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi´nde alınan kararlar çerçevesinde her ilimizde, içerisinde bulunduğu ilan edilen risk grubu seviyesine dair belirlenen kurallara göre hıfzıssıhha kurullarımızca gerekli adımlar atılacaktır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-02-27 11:59:45



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