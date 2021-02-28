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Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında 'Enez Gümrük Limanı' kuruluyor

DHA

Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında 'Enez Gümrük Limanı' kuruluyor


Resul ORUÇOĞLU/ENEZ(Edirne),(DHA)EDİRNE'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Enez ilçesinde, 135 metre uzunluğunda, 35 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde inşa edilecek rıhtımla birlikte hayata geçirilecek Enez Gümrük Limanı´nın tanıtımı gerçekleştirildi.  Edirne Valisi Ekrem Canalp, liman hizmete alındığında sadece Enez'in değil bölgenin ekonomisine ufuk açacağını ve turizm ile ticaretin gelişeceğini belirtti.Edirne'nin Saros Körfezi kıyısında bulunan Enez ilçesinde hayata geçirilecek 'Gümrük Limanı' projesi tanıtımı Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.  Yapılması planlanan gümrük limanıyla ilgili bilgi veren Edirne Valisi Ekrem Canalp, bu sayede  bölgenin ticaret ve turizminin gelişeceğini anlattı. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, ise Edirne´nin Avrupa'ya açılan kapımız olduğunu hatırlatarak, Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala'dan sona Edirne'mizin incisi, Enez'imizde bir gümrük kapısı daha hayata geçecek" dedi. Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur da, yapılacak gümrük limanında sadece rıhtım için yaklaşık 50 bin ton taşa ihtiyaç olduğunu vurguladı.
'BÖLGENİN EKONOMİSİNE UFUK AÇACAK'
Vali Ekrem Canalp Enez'in doğal güzellikleri, arkeolojik zenginlikleri ve tarımsal alanlarıyla bir cennet olduğunu ifade etti. Vali Canalp, "Tarihin her döneminde ticaret Enez için çok önemli. Binlerce yıl öncesine gittiğimizde de görüyoruz ki Enez'i çok kıymetli kılan unsur ticaret olmuştur. Bugün burada yaptığımız iş, esas itibariyle turizmi ticaretle iç içe geçirebilecek bir çalışmayı hayata geçirmektir. Enez için deniz hudut kapısını açıyor olabilmek çok önemli. İnşallah bu projeyi hayata geçirebildiğimiz, sonuçlandırdığımız zaman, beraberce açılışını yaptığımız zaman şunu göreceğiz ki, sadece Enez'in ekonomisine değil bütün bölgenin ekonomisine ufuk açacak. Bu ufukla ticaret gelişecek, turizm gelişecek. İç turizmle birlikte gelişmiş olan Enez ve bölgesi inşallah bundan sonra uluslararası turizmi de tadıyor olacak. Bölgemizin de ekonomisine yeni bir ufuk açacak" dedi.
'ÜLKE TİCARETİNE KATKI SAĞLAYACAK'
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, projenin bölgenin ve ülkenin ticaretine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Aksal, "Edirne Avrupa'ya açılan kapımız. Kapıkule, Pazarkule, Hamzabeyli, İpsala'dan sona Edirne'mizin incisi, en güneyinde, en uç noktadaki Enez'imizde bir gümrük kapısını hayata geçiriyoruz. Bölgemize, ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu noktada teşekkür etmek istiyorum. Ne zaman Edirne ile ilgili bir projeyle gitsek, desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Burasının sadece Enez için değil tüm bölgenin ve ülkenin ticaretine katkı sağlayacağını düşünüyorum" diye konuştu.
´50 BİN TON TAŞA İHTİYAÇ VAR´
Edirne İl Özel İdare Genel Sekreteri Alaaddin Uğur da, yapılacak gümrük limanı ile ilgili teknik bilgi verdi. Uğur, " Bu rıhtım için yaklaşık 50 bin ton taşa ihtiyacımız var. Araştırmalarımız neticesinde Şehitler Köyü'nden elde edebileceğimizi öğrendik ve anlaşmalar ile protokolümüzü imzaladık. Oradan sağlayacağımız taş malzemeyi kendi araçlarımızla burada yaklaşık 135 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğinde ve 8 metre derinliğinde yapılması planlanan rıhtım inşasında kullanacağız. Akabinde diğer münferit üst yapı yatırımlarıyla birlikte bu projeyi tamamlayacağız. Yol haritamız bu şekilde. Önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Resul ORUÇOĞLU
2021-02-28 15:02:05

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