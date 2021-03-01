İmza atmaya gittiği emniyette arandığı belirlenince tutuklandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde adli kontrol nedeniyle emniyet müdürlüğüne imza atmaya giden A.I. (25), hakkında arama kararı ve kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğunun belirlenmesi üzerine tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği´ne adli kontrol nedeniyle imza atmaya giden A.I.´nın, yapılan güvenlik sorgusunda Küçükçekmece Yerel İlamat Masası´nca 'hırsızlık´ suçundan arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-03-01 10:56:19
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