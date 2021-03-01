Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ‘Siber güvenlik’ eğitimi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeline siber güvenlik eğitimi verildi.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Muharrem Tolga Sakallı, Dr. Öğr. Üyesi Andaç Mesut, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Taşkın ve Dr. Selçuk Yazar tarafından verilen ve toplamda 16 saati aşan programda; “Siber Güvenlik ve Siber Saldırılar”, “Bilgi Güvenliği ve Kriptografik Yapılar”, “Ağ ve Bilgi Güvenliği”, “Referans Modeller ve Katman Protokolleri”, “Ağ ve Güvenlik Yöneticileri İçin Linux Eğitimi”, “Güvenli Yapılandırma Denetimi Eğitimi”, “Sızma Testi (Penetration Test) Eğitimi”, “Siber Saldırı Teknikleri Eğitimi”, “Zararlı Yazılım Analiz Yöntemleri Eğitimi” ve “Bilişim Hukuku Eğitimi” başlıklarında eğitimler verildi.

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