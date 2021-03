AK Parti´li Aksal: Vaka artışını sadece Edirne´deki kongrelere bağlamak haksızlık olur

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)-TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne´de artan vaka sayılarını il ve ilçelerde yapılan kongrelere bağlamanın haksızlık olduğunu belirterek, "Edirne´de filyasyon kurulu toplantısına girdiğimde bulaşmanın yüzde 85´inin ev hanımlarında olduğunu öğrendim. Ev ortamında daha çok bulaşıyor. Çünkü maskeler çıkarılıyor ve bir şeyler yenilip içiliyor. Bir şey yenilip içilmeyen ortamlarda bulaşma riski çok düşük" dedi.TBMM KEFEK Başkanı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, beraberinde Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve partililerle birlikte, MHP Keşan İlçe Başkanlığı´nı ziyaret etti. Aksal ve beraberindekiler, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve partililerle görüştü. `DİKKAT EDELİM VE DAHA ÇABUK NORMAL HAYATA GEÇELİM´Edirne´nin pandemiyle mücadeleyi çok iyi yönettiğini ifade eden Aksal, "En başta Edirne en düşük illerden bir tanesiydi ancak son günlerde sayılarımız çok arttı. Mutasyonlu bir virüs var ve çok hızlı yayılıyor. Vakalar şu an istemediğimiz düzeylerde. Onun için biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Kademeli bir sisteme geçtik. Artık Türkiye genelini değerlendirmiyoruz. Bu sistemde okulların, lokantaların, kafelerin açılması ildeki vaka verilerine göre değerlendirilecek. Onun için her il kendi içerisinde yarışıyor. Onun için daha dikkat edelim ve daha çabuk normal hayata geçelim" dedi.'ARNAVUTLUK, BOSNA HERSEK VE MAKEDONYA´DA SAĞLIK SİSTEMİ DİYE BİR ŞEY YOK'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirdikleri Arnavutluk, Bosna Hersek ve Makedonya temasları hakkında da bilgi veren Aksal, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli´yle birlikte 4 gün Arnavutluk, Bosna Hersek ve Makedonya ziyaretlerinde bulundum. İnanın oralarda sağlık sistemi diye bir şey yok. Çok ağır hastalarını Türkiye´de tedavi ettiriyorlar. Türkiye, Arnavutluk´ta hastane yapıyor. Maske yok. Niye takmıyorsunuz diyorum, `maske yok´ diyorlar. Daha 1 tane aşı gelmemiş. `Türkiye ürettiğinde bize verecek´ diyorlar. Ama bir yandan da hayat biraz normale dönmüş. `Virüsle yaşamayı öğrenmeliyiz´ diyorlar. İnşallah mutasyonlu virüs bizde de çok yayılmaz ve normal hayata döneriz" diye konuştu.`BİZ KONGRELERE GİDERKEN ÇOK ÖZEN GÖSTERDİK´Edirne´de artan koronavirüs vakaları hakkında da değerlendirmede bulunan Aksal, "Biz kongrelere giderken çok özen gösterdik. İnsanların ateşi ölçüldü, her yer dezenfekte edildi. Bütün bu vaka artışını sadece Edirne´deki kongrelere bağlamakta çok büyük haksızlık olur. Kongre kalabalık olabilir ama önlemler alındı. Bu konuda maske çok önemli. Bir şey yenilip içilmeyen ortamlarda bulaşma riski çok düşük. Biz maske kuralına kongrelerde çok fazla uyduk. Ama cenaze, mevlit, taziye gibi yeme içmenin olduğu ortamlarda vakaların artma oranı da çok fazla. Edirne´de filyasyon kurulu toplantısına girdiğimde bulaşmanın yüzde 85´inin ev hanımlarında olduğunu öğrendim. Ev ortamında daha çok bulaşıyor. Çünkü maskeler çıkarılıyor ve bir şeyler yenilip içiliyor" dedi.Fatma Aksal, Edirne´de aşılama oranının da yüksek olduğunu kaydederek, bu oranının yüzde 17 olduğunu söyledi.DHA-Politika Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

