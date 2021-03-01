Keşan´da 198 kişiye toplam 560 bin lira ceza

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, haklarında arama kararı olan 18 kişi yakalandı, sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 198 kişiye toplam 560 bin 700 lira ceza kesildi.Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asayiş uygulamaları yaptı. Haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı olan 18 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 19,22 gram bonzai, 8,72 gram eroin, 6 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 6 fişek ele geçirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile maske takma kurallarını ihlal eden 198 kişiye toplam 560 bin 700 lira ceza kesildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-03-01 17:59:12



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